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Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали - РИА Новости, 28.07.2025
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21:58 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032035168.html
Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали
Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали - РИА Новости, 28.07.2025
Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали
Повредившие памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:58:00+03:00
2025-07-28T21:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Повредившие памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. В понедельник в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о повреждении памятника "Блокадному трамваю", расположенному на проспекте Стачек. Злоумышленники вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута "12". ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). По данным СК, фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей, а один из них снимал происходящее на видео. "По подозрению в причастности к данному инциденту сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания двоих 32-летних мужчин и одного 30-летнего. В ближайшее время они будут переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали

В Петербурге задержали троих мужчин, повредивших памятник "Блокадному трамваю"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Повредившие памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
В понедельник в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о повреждении памятника "Блокадному трамваю", расположенному на проспекте Стачек. Злоумышленники вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута "12". ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). По данным СК, фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей, а один из них снимал происходящее на видео.
"По подозрению в причастности к данному инциденту сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания двоих 32-летних мужчин и одного 30-летнего. В ближайшее время они будут переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
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