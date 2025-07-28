https://ria.ru/20250728/peterburg-2032035168.html

Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали

Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали - РИА Новости, 28.07.2025

Повредивших памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге задержали

Повредившие памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:58:00+03:00

2025-07-28T21:58:00+03:00

2025-07-28T21:58:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Повредившие памятник "Блокадному трамваю" в Петербурге трое молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. В понедельник в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о повреждении памятника "Блокадному трамваю", расположенному на проспекте Стачек. Злоумышленники вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута "12". ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). По данным СК, фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей, а один из них снимал происходящее на видео. "По подозрению в причастности к данному инциденту сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания двоих 32-летних мужчин и одного 30-летнего. В ближайшее время они будут переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.

https://ria.ru/20250723/prigovor-2030767610.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)