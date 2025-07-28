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В Петербурге мигрантам запретили работать в такси - РИА Новости, 28.07.2025
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20:53 28.07.2025 (обновлено: 21:56 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси - РИА Новости, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
В Петербурге запретили до конца года принимать на работу таксистами мигрантов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:53:00+03:00
2025-07-28T21:56:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Петербурге запретили до конца года принимать на работу таксистами мигрантов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города."Губернатором Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" &lt;...&gt; на период до конца 2025 года", — говорится в заявлении.Это решение должно повысить качество и безопасность такси, а также создать дополнительные рабочие места для россиян. За время действия ограничений правительство хочет оценить социально-экономическое влияние запрета на жизнь города, чтобы понять, нужно ли его продлевать в следующем году.Работодателям дали три месяца на увольнение иностранцев. Постановление вступит в силу через десять дней.
https://ria.ru/20250724/migrant-2031254729.html
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общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси

В Петербурге установили запрет для мигрантов работать в такси до конца 2025 года

© Fotolia / Dmitry VereshchaginТакси на улице в Санкт-Петербурге
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Такси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Петербурге запретили до конца года принимать на работу таксистами мигрантов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Губернатором Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" <...> на период до конца 2025 года", — говорится в заявлении.
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Это решение должно повысить качество и безопасность такси, а также создать дополнительные рабочие места для россиян. За время действия ограничений правительство хочет оценить социально-экономическое влияние запрета на жизнь города, чтобы понять, нужно ли его продлевать в следующем году.
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