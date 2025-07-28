https://ria.ru/20250728/peterburg-2032019023.html

В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС

В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС - РИА Новости, 28.07.2025

В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС

- РИА Новости. Мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС, погонами и шевронами оштрафовали на 1 тысячу рублей в Петербурге, сообщила руководитель РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:38:00+03:00

2025-07-28T19:38:00+03:00

2025-07-28T19:38:00+03:00

россия

санкт-петербург

сестрорецк

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС, погонами и шевронами оштрафовали на 1 тысячу рублей в Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Мировой судья судебного участка №111 привлекла к ответственности Кирилла Воронкова по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ или за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Она пояснила, что 29 июня в Сестрорецке Воронков незаконно носил форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца, а именно: куртку черного цвета с элементами из светоотражающих материалов с нашивкой на спине в виде надписи ДПС, погоны специального звания "майор" и шевроны с ведомственными знаками различия. "Кирилл Николаевич был в кроксах, шортах и зимней куртке. Так наш герой регулировал движение у администрации района", - добавила Лебедева. Также суд конфисковал в доход государства форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца.

https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html

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санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, сестрорецк, происшествия