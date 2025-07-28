Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032019023.html
В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС
В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС - РИА Новости, 28.07.2025
В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС
- РИА Новости. Мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС, погонами и шевронами оштрафовали на 1 тысячу рублей в Петербурге, сообщила руководитель РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:38:00+03:00
2025-07-28T19:38:00+03:00
россия
санкт-петербург
сестрорецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС, погонами и шевронами оштрафовали на 1 тысячу рублей в Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Мировой судья судебного участка №111 привлекла к ответственности Кирилла Воронкова по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ или за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Она пояснила, что 29 июня в Сестрорецке Воронков незаконно носил форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца, а именно: куртку черного цвета с элементами из светоотражающих материалов с нашивкой на спине в виде надписи ДПС, погоны специального звания "майор" и шевроны с ведомственными знаками различия. "Кирилл Николаевич был в кроксах, шортах и зимней куртке. Так наш герой регулировал движение у администрации района", - добавила Лебедева. Также суд конфисковал в доход государства форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца.
https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html
россия
санкт-петербург
сестрорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, сестрорецк, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах и зимней куртке ДПС

В Петербурге оштрафовали мужчину в кроксах, шортах и куртке с надписью ДПС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Мужчину в кроксах, шортах и зимней куртке с надписью ДПС, погонами и шевронами оштрафовали на 1 тысячу рублей в Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Мировой судья судебного участка №111 привлекла к ответственности Кирилла Воронкова по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ или за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что 29 июня в Сестрорецке Воронков незаконно носил форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца, а именно: куртку черного цвета с элементами из светоотражающих материалов с нашивкой на спине в виде надписи ДПС, погоны специального звания "майор" и шевроны с ведомственными знаками различия.
"Кирилл Николаевич был в кроксах, шортах и зимней куртке. Так наш герой регулировал движение у администрации района", - добавила Лебедева.
Также суд конфисковал в доход государства форменную одежду сотрудника полиции РФ установленного образца.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
8 мая, 06:44
 
РоссияСанкт-ПетербургСестрорецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала