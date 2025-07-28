https://ria.ru/20250728/peterburg-2031990575.html

В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"

В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора" - РИА Новости, 28.07.2025

В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"

Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:18:00+03:00

2025-07-28T17:18:00+03:00

2025-07-28T17:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

сзфо

"аврора"

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031989373_0:716:1000:1279_1920x0_80_0_0_04dc630224db35efd32a4a9ab25d4f29.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. "В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея "Аврора", – говорится в сообщении. Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи "Авроры", на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20250629/krasnodar-2026167088.html

санкт-петербург

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, сзфо, "аврора", министерство внутренних дел рф (мвд россии)