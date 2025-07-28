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В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора" - РИА Новости, 28.07.2025
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"
Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:18:00+03:00
2025-07-28T17:18:00+03:00
2025-07-28T17:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. "В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея "Аврора", – говорится в сообщении. Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи "Авроры", на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20250629/krasnodar-2026167088.html
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происшествия, санкт-петербург, сзфо, "аврора", министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, СЗФО, "Аврора", Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"
Полиция проверит сообщения о женщине, стоящей на буе крейсера "Аврора"