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В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора" - РИА Новости, 28.07.2025
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17:18 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peterburg-2031990575.html
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора" - РИА Новости, 28.07.2025
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"
Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:18:00+03:00
2025-07-28T17:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
сзфо
"аврора"
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. "В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея "Аврора", – говорится в сообщении. Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи "Авроры", на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.
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происшествия, санкт-петербург, сзфо, "аврора", министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, СЗФО, "Аврора", Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге женщина залезла на стояночный буй крейсера "Аврора"

Полиция проверит сообщения о женщине, стоящей на буе крейсера "Аврора"

© Кадр видео, опубликованного "Фонтанкой"Кадр видео, на котором женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора"
Кадр видео, на котором женщина стоит на стояночном буе крейсера Аврора - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Кадр видео, опубликованного "Фонтанкой"
Кадр видео, на котором женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Транспортная полиция организовала проверку после появления в интернете публикации, где женщина стоит на стояночном буе крейсера "Аврора", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
"В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками транспортной полиции выявлена публикация, на которой женщина стоит на стояночном буе крейсера-музея "Аврора", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщало 22 июля о задержании жителя Петербурга, решившего повисеть на якорной цепи "Авроры", на которую он перелез с катера. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСЗФО"Аврора"Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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