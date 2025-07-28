https://ria.ru/20250728/peterburg-2031922719.html
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника - РИА Новости, 28.07.2025
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника
Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:39:00+03:00
2025-07-28T13:39:00+03:00
2025-07-28T13:39:00+03:00
происшествия
россия
кировский район
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник блокадному трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
россия
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кировский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника
В Петербурге завели дело из-за осквернения памятника блокадному трамваю