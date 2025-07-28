https://ria.ru/20250728/peterburg-2031922719.html

На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника

На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника - РИА Новости, 28.07.2025

На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника

Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:39:00+03:00

2025-07-28T13:39:00+03:00

2025-07-28T13:39:00+03:00

происшествия

россия

кировский район

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник блокадному трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.

https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

россия

кировский район

санкт-петербург

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происшествия, россия, кировский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)