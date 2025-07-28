Рейтинг@Mail.ru
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peterburg-2031922719.html
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника - РИА Новости, 28.07.2025
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника
Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:39:00+03:00
2025-07-28T13:39:00+03:00
происшествия
россия
кировский район
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник блокадному трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
россия
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кировский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника

В Петербурге завели дело из-за осквернения памятника блокадному трамваю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Трое петербуржцев, забравшихся на памятник блокадному трамваю, стали фигурантами уголовного дела об осквернении символа воинской славы России, сообщает городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник блокадному трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Петербурге подросток выстрелил в девушку из аэрозольного пистолета
27 июля, 12:18
 
ПроисшествияРоссияКировский районСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала