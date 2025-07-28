https://ria.ru/20250728/peskov-2031899063.html

Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков

Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025

Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков

Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:53:00+03:00

2025-07-28T12:53:00+03:00

2025-07-28T13:12:00+03:00

в мире

турция

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030897605_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_38c21f1e2d2865ff194fbb5742de3bf7.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Песков отметил, что пока в графике президента России нет разговора с Эрдоганом о возможности проведения встречи Путина и Трампа в Турции, однако, при необходимости разговор на высшем уровне может быть организован за считанные часы."Опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет", - уточнил Песков журналистам.Президент Турции ранее заявил, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.

https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков