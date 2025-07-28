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Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков
Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:53:00+03:00
2025-07-28T12:53:00+03:00
2025-07-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Песков отметил, что пока в графике президента России нет разговора с Эрдоганом о возможности проведения встречи Путина и Трампа в Турции, однако, при необходимости разговор на высшем уровне может быть организован за считанные часы."Опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет", - уточнил Песков журналистам.Президент Турции ранее заявил, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
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в мире, турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков
Песков: конкретных наработок по организации встречи Путина и Трампа в Турции нет