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Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
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12:53 28.07.2025 (обновлено: 13:12 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/peskov-2031899063.html
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков
Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:53:00+03:00
2025-07-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Песков отметил, что пока в графике президента России нет разговора с Эрдоганом о возможности проведения встречи Путина и Трампа в Турции, однако, при необходимости разговор на высшем уровне может быть организован за считанные часы."Опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет", - уточнил Песков журналистам.Президент Турции ранее заявил, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
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в мире, турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Наработок по встрече Путина и Трампа в Турции нет, заявил Песков

Песков: конкретных наработок по организации встречи Путина и Трампа в Турции нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Песков отметил, что пока в графике президента России нет разговора с Эрдоганом о возможности проведения встречи Путина и Трампа в Турции, однако, при необходимости разговор на высшем уровне может быть организован за считанные часы.
"Опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет", - уточнил Песков журналистам.
Президент Турции ранее заявил, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
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В миреТурцияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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