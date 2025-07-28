https://ria.ru/20250728/peskov-2031894540.html
Песков сообщил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом
Песков сообщил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом - РИА Новости, 28.07.2025
Песков сообщил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом
Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента России Владимира Путина, но такие контакты при необходимости могут быть... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:44:00+03:00
2025-07-28T12:44:00+03:00
2025-07-28T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента России Владимира Путина, но такие контакты при необходимости могут быть согласованы за считанные часы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока в графике нет разговора с президентом Эрдоганом, но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считанные часы. Поэтому как только до этого дойдет разговор, сможет оперативно состояться. И опять же, пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции. Но каких-то наработок конкретных тоже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, запланированы ли у Путина переговоры с Эрдоганом.
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турция, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Песков сообщил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом
Песков: разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина