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Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
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12:41 28.07.2025 (обновлено: 13:28 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/peskov-2031893025.html
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков
Предметная подготовка к возможной встрече в Китае президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не ведется, пока нет согласованных контактов,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предметная подготовка к возможной встрече в Китае президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не ведется, пока нет согласованных контактов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, пообещал совершить визит "в какой-то момент". Также президент США, отвечая на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре, заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается.""Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - сказал Песков журналистам на вопрос, не началась ли подготовка к встрече лидеров РФ и США в Китае, если Трамп приедет в одно время с Путиным.В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На торжества приглашен президент России Владимир Путин, который уже подтвердил свой визит в Китай.
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россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков

Песков: предметная подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предметная подготовка к возможной встрече в Китае президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не ведется, пока нет согласованных контактов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, пообещал совершить визит "в какой-то момент". Также президент США, отвечая на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре, заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается."
"Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - сказал Песков журналистам на вопрос, не началась ли подготовка к встрече лидеров РФ и США в Китае, если Трамп приедет в одно время с Путиным.
В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На торжества приглашен президент России Владимир Путин, который уже подтвердил свой визит в Китай.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным и Зеленским
25 июля, 18:33
 
РоссияСШАКитайВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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