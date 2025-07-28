https://ria.ru/20250728/peskov-2031893025.html
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков
Предметная подготовка к возможной встрече в Китае президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не ведется, пока нет согласованных контактов,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предметная подготовка к возможной встрече в Китае президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не ведется, пока нет согласованных контактов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, пообещал совершить визит "в какой-то момент". Также президент США, отвечая на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре, заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается.""Нет, подготовки никакой предметной к встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - сказал Песков журналистам на вопрос, не началась ли подготовка к встрече лидеров РФ и США в Китае, если Трамп приедет в одно время с Путиным.В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На торжества приглашен президент России Владимир Путин, который уже подтвердил свой визит в Китай.
https://ria.ru/20250725/ssha-2031502721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Подготовку к встрече Путина и Трампа пока не ведут, сообщил Песков
Песков: предметная подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется