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Эксперт назвал сроки подготовки отчетов МАК по крушению Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025
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12:18 28.07.2025 (обновлено: 12:22 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/otchet-2031888079.html
Эксперт назвал сроки подготовки отчетов МАК по крушению Ан-24
Эксперт назвал сроки подготовки отчетов МАК по крушению Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт назвал сроки подготовки отчетов МАК по крушению Ан-24
Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об авиакатастрофах готовится обычно в течение месяца с момента происшествия, окончательный РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:18:00+03:00
2025-07-28T12:22:00+03:00
тында
благовещенск
амурская область
олег пантелеев
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
"авиапорт"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об авиакатастрофах готовится обычно в течение месяца с момента происшествия, окончательный - в течение года, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев на фоне крушения самолета Ан-24 под Тындой. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Предварительный отчет посылается по факсимильной связи, электронной почте или авиапочтой в течение 30 дней с момента авиационного происшествия, если к этому времени не был послан информационный отчет об авиационном происшествии/инциденте", - рассказал Пантелеев, комментируя возможные сроки появления отчета МАК о крушении. "В интересах предотвращения авиационных происшествий государство, проводящее расследование авиационного происшествия или инцидента, как можно скорее и, если возможно, в течение 12 месяцев публикует окончательный отчет", - напомнил эксперт. При этом, если отчет не может быть опубликован в течение года, публикуются промежуточные сообщения к каждой годовщине происшествия с подробным изложением хода расследования, включая информацию о любых возникших вопросах, касающихся безопасности полетов, добавил он. В субботу сообщалось, что специалисты МАК уже осмотрели "черные ящики" разбившегося Ан-24: магнитная лента параметрического самописца уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась. По мнению Пантелеева, данных одного только речевого самописца не хватит для восстановления полной картины происшествия, но может быть достаточно для определения причин катастрофы.
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тында, благовещенск, амурская область, олег пантелеев, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, "авиапорт", следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Благовещенск, Амурская область, Олег Пантелеев, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, "Авиапорт", Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Эксперт назвал сроки подготовки отчетов МАК по крушению Ан-24

Пантелеев: отчет МАК об авиакатастрофах готовится обычно в течение месяца

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об авиакатастрофах готовится обычно в течение месяца с момента происшествия, окончательный - в течение года, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев на фоне крушения самолета Ан-24 под Тындой.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
"Предварительный отчет посылается по факсимильной связи, электронной почте или авиапочтой в течение 30 дней с момента авиационного происшествия, если к этому времени не был послан информационный отчет об авиационном происшествии/инциденте", - рассказал Пантелеев, комментируя возможные сроки появления отчета МАК о крушении.
"В интересах предотвращения авиационных происшествий государство, проводящее расследование авиационного происшествия или инцидента, как можно скорее и, если возможно, в течение 12 месяцев публикует окончательный отчет", - напомнил эксперт.
При этом, если отчет не может быть опубликован в течение года, публикуются промежуточные сообщения к каждой годовщине происшествия с подробным изложением хода расследования, включая информацию о любых возникших вопросах, касающихся безопасности полетов, добавил он.
В субботу сообщалось, что специалисты МАК уже осмотрели "черные ящики" разбившегося Ан-24: магнитная лента параметрического самописца уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась. По мнению Пантелеева, данных одного только речевого самописца не хватит для восстановления полной картины происшествия, но может быть достаточно для определения причин катастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Данных самописца Ан-24 мало для полного понимания крушения, считает эксперт
Вчера, 11:22
 
ТындаБлаговещенскАмурская областьОлег ПантелеевВасилий Орлов (губернатор)Межгосударственный авиационный комитет"Авиапорт"Следственный комитет России (СК РФ)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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