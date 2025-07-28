https://ria.ru/20250728/onlayn-konsultatsii-2031994534.html

Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными

Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными - РИА Новости, 28.07.2025

Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными

Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:34:00+03:00

2025-07-28T17:34:00+03:00

2025-07-28T17:34:00+03:00

общество

россия

виктор тутельян

российская академия наук

ммпц

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Получить информацию при личном контакте больного с врачом, а то же самое должен и нутрициолог - получить и иметь прямой контакт, обратную связь, тогда это эффективно. А когда это такая связь, считай, потусторонняя, ...объективным сложно быть, и передача знаний здесь затруднена. Я бы очень осторожно относился к онлайн-консультации. Человека нужно видеть, чувствовать - то, что умеет и (чему) научен врач. Он общается с человеком, он видит особенности его психики, особенности восприятия, то, что онлайн ты не определишь", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он добавил, что онлайн-консультации можно использовать для простых вопросов, но для получения конкретных рекомендаций необходимо говорить напрямую с врачом.

https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор тутельян, российская академия наук, ммпц