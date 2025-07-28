Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными
Академик Тутельян призвал осторожно относиться к онлайн-консультациям по питанию
© Depositphotos.com / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
© Depositphotos.com / nenetus
Девушка на консультации у врача-диетолога. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
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"Получить информацию при личном контакте больного с врачом, а то же самое должен и нутрициолог - получить и иметь прямой контакт, обратную связь, тогда это эффективно. А когда это такая связь, считай, потусторонняя, ...объективным сложно быть, и передача знаний здесь затруднена. Я бы очень осторожно относился к онлайн-консультации. Человека нужно видеть, чувствовать - то, что умеет и (чему) научен врач. Он общается с человеком, он видит особенности его психики, особенности восприятия, то, что онлайн ты не определишь", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он добавил, что онлайн-консультации можно использовать для простых вопросов, но для получения конкретных рекомендаций необходимо говорить напрямую с врачом.
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