Рейтинг@Mail.ru
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/onlayn-konsultatsii-2031994534.html
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными - РИА Новости, 28.07.2025
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными
Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:34:00+03:00
2025-07-28T17:34:00+03:00
общество
россия
виктор тутельян
российская академия наук
ммпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_e2783b3969f5f3b3ddc988dc4ef54c93.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Получить информацию при личном контакте больного с врачом, а то же самое должен и нутрициолог - получить и иметь прямой контакт, обратную связь, тогда это эффективно. А когда это такая связь, считай, потусторонняя, ...объективным сложно быть, и передача знаний здесь затруднена. Я бы очень осторожно относился к онлайн-консультации. Человека нужно видеть, чувствовать - то, что умеет и (чему) научен врач. Он общается с человеком, он видит особенности его психики, особенности восприятия, то, что онлайн ты не определишь", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он добавил, что онлайн-консультации можно использовать для простых вопросов, но для получения конкретных рекомендаций необходимо говорить напрямую с врачом.
https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_461059e2905e514a6c8104757ed0e3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виктор тутельян, российская академия наук, ммпц
Общество, Россия, Виктор Тутельян, Российская академия наук, ММПЦ
Диетолог Минздрава считает онлайн-консультации по питанию неэффективными

Академик Тутельян призвал осторожно относиться к онлайн-консультациям по питанию

© Depositphotos.com / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Depositphotos.com / nenetus
Девушка на консультации у врача-диетолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нужно с осторожностью относиться к онлайн-консультированию по питанию, врач должен видеть пациента, понимать особенности его психики и восприятия, заявил академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
«
"Получить информацию при личном контакте больного с врачом, а то же самое должен и нутрициолог - получить и иметь прямой контакт, обратную связь, тогда это эффективно. А когда это такая связь, считай, потусторонняя, ...объективным сложно быть, и передача знаний здесь затруднена. Я бы очень осторожно относился к онлайн-консультации. Человека нужно видеть, чувствовать - то, что умеет и (чему) научен врач. Он общается с человеком, он видит особенности его психики, особенности восприятия, то, что онлайн ты не определишь", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он добавил, что онлайн-консультации можно использовать для простых вопросов, но для получения конкретных рекомендаций необходимо говорить напрямую с врачом.
Ваниль на дереве плантации - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Врач назвала специю, которая снижает аппетит
13 марта, 03:08
 
ОбществоРоссияВиктор ТутельянРоссийская академия наукММПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала