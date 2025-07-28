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Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/naemnik-2031822766.html
Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец
Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец - РИА Новости, 28.07.2025
Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец
Польский наемник ВСУ попытался взорвать гранату, когда его брали в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:05:00+03:00
2025-07-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
мария захарова
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Польский наемник ВСУ попытался взорвать гранату, когда его брали в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Восток". Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство. "На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом - он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату", - сказал агентству "Восток". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822619.html
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец

Польский наемник ВСУ пытался взорвать гранату, когда попал в плен в ДНР

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Польский наемник ВСУ попытался взорвать гранату, когда его брали в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Восток".
Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство.
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы Тосочка - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада"
05:03
"На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом - он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату", - сказал агентству "Восток".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Артиллерия "Центра" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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