https://ria.ru/20250728/mid-2031920688.html

В МИД Франции выразили опасения из-за торговой сделки США и ЕС

В МИД Франции выразили опасения из-за торговой сделки США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025

В МИД Франции выразили опасения из-за торговой сделки США и ЕС

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад выразил опасения по поводу будущего ЕС на фоне внешнеэкономической политики США после заключения... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:35:00+03:00

2025-07-28T13:35:00+03:00

2025-07-28T13:35:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад выразил опасения по поводу будущего ЕС на фоне внешнеэкономической политики США после заключения торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Текущее положение дел неудовлетворительно и не может быть долгосрочным. Свободная торговля, обеспечившая процветание по обе стороны Атлантики после Второй мировой войны, теперь отвергается Соединенными Штатами, которые делают выбор в пользу экономического принуждения и полного пренебрежения правилами ВТО. Это структурное изменение. Мы должны быстро сделать из этого выводы, или нам будет грозить исчезновение", - написал Аддад на своей странице в соцсети X. Министр-делегат заявил, что сложившаяся ситуация представляет собой экономический и политический вызов, однако предостерег от ответа на него уступками. По его словам, это будет только поощрять "хищничество" извне и "отвержение Европы" её гражданами. Само торговое соглашение между ЕС и США Аддад назвал "несбалансированным" и заявил, что оно принесет лишь временную стабильность.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031897833.html

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в мире, сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, мид франции‎, еврокомиссия