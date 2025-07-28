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Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025
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15:58 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/memorial-2031970284.html
Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24
Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025
Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24
Место крушения Ан-24 под Тындой отметят деревянным крестом, позже здесь установят постоянный мемориал памяти погибших, сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:58:00+03:00
2025-07-28T15:58:00+03:00
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Место крушения Ан-24 под Тындой отметят деревянным крестом, позже здесь установят постоянный мемориал памяти погибших, сообщило правительство Амурской области. "Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать вопрос установки мемориала погибшим. Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250728/an-24-2031964416.html
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тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24

На месте крушения Ан-24 планируют установить постоянный мемориал памяти погибших

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Место крушения Ан-24 под Тындой отметят деревянным крестом, позже здесь установят постоянный мемориал памяти погибших, сообщило правительство Амурской области.
"Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать вопрос установки мемориала погибшим. Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Стало известно, когда семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты
Вчера, 15:34
 
ТындаАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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