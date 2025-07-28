https://ria.ru/20250728/memorial-2031970284.html

Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24

Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025

Губернатор Приамурья поручил установить мемориал на месте крушения Ан-24

Место крушения Ан-24 под Тындой отметят деревянным крестом, позже здесь установят постоянный мемориал памяти погибших, сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:58:00+03:00

2025-07-28T15:58:00+03:00

2025-07-28T15:58:00+03:00

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031179243_82:318:1199:946_1920x0_80_0_0_097fee50d549710f5d81d2ecc6614c28.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Место крушения Ан-24 под Тындой отметят деревянным крестом, позже здесь установят постоянный мемориал памяти погибших, сообщило правительство Амурской области. "Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать вопрос установки мемориала погибшим. Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250728/an-24-2031964416.html

тында

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье