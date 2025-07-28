https://ria.ru/20250728/meksika-2032043494.html

Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре

Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре - РИА Новости, 28.07.2025

Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре

Подкаст "Россия вслух" (Rusia en Voz Alta), посвящённый российской истории и культуре, запустил при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:41:00+03:00

2025-07-28T23:41:00+03:00

2025-07-28T23:41:00+03:00

в мире

россия

мексика

украина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

высшая школа экономики (вшэ)

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91125/60/911256028_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_eb74955956137b1dc00603c4706de251.jpg

МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Подкаст "Россия вслух" (Rusia en Voz Alta), посвящённый российской истории и культуре, запустил при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике мексиканский историк Райнер Матос Франко - как он сам рассказал РИА Новости, проект направлен на борьбу с предубеждениями и искажениями в восприятии России в испаноязычном мире. "Цель подкаста - развеять мифы, предубеждения, искажения в восприятии российской истории, причём не только в массовом сознании, но и в академических кругах. В историографии, к сожалению, до сих пор сохраняются идеи 70–80-х годов, как будто никто не заметил, что Советский Союз распался, что архивы рассекречены, и уже давно существуют новые документы, которые дают новую перспективу", - рассказал Райнер Матос. Подкаст включает в себя 19 опубликованных эпизодов, посвященных различным историческим эпохам, и еще один - о новейшей истории РФ, включая связанные с Украиной события, - будет представлен после изучения отклика слушателей. Как отметил автор, формат и темы выпусков будут понятны широкой аудитории, поскольку он излагает материал простым и доступным для любого слушателя языком. По словам главы Россотрудничества в Мексике Татьяны Богдановой, идея создать подкаст родилась в 2024 году по ряду причин. "Во-первых, несмотря на то, что нашу страну постоянно упоминают СМИ, системных объективных материалов - как по истории, так и по культуре, социальной политике, в реальности - крайне мало. Во-вторых, известные мне две хорошие исторические книги заканчиваются событиями 20-летней давности" - сказала Богданова. Она подчеркнула важность того, что автор подкаста - именно мексиканец, хорошо знакомый с Россией, а не российский ученый. Райнер Матос Франко окончил Колледж Мехико, Туринский университет и филиал Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, автор книги "Historia mínima de Rusia" (Минимальная история России - исп.). "Он жил в России, у него есть о ней представление, и мне понравился его подход: подкаст стремится к максимальной объективности. Интересно, что это позиция именно мексиканца, а не русского ученого", - пояснила Богданова. Все выпуски Rusia en Voz Alta доступны для слушателей на платформах Spotify и YouTube.

https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html

https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html

https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html

россия

мексика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мексика, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), высшая школа экономики (вшэ), youtube