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Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре - РИА Новости, 28.07.2025
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23:41 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/meksika-2032043494.html
Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре
Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре - РИА Новости, 28.07.2025
Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре
Подкаст "Россия вслух" (Rusia en Voz Alta), посвящённый российской истории и культуре, запустил при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:41:00+03:00
2025-07-28T23:41:00+03:00
в мире
россия
мексика
украина
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высшая школа экономики (вшэ)
youtube
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МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Подкаст "Россия вслух" (Rusia en Voz Alta), посвящённый российской истории и культуре, запустил при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике мексиканский историк Райнер Матос Франко - как он сам рассказал РИА Новости, проект направлен на борьбу с предубеждениями и искажениями в восприятии России в испаноязычном мире. "Цель подкаста - развеять мифы, предубеждения, искажения в восприятии российской истории, причём не только в массовом сознании, но и в академических кругах. В историографии, к сожалению, до сих пор сохраняются идеи 70–80-х годов, как будто никто не заметил, что Советский Союз распался, что архивы рассекречены, и уже давно существуют новые документы, которые дают новую перспективу", - рассказал Райнер Матос. Подкаст включает в себя 19 опубликованных эпизодов, посвященных различным историческим эпохам, и еще один - о новейшей истории РФ, включая связанные с Украиной события, - будет представлен после изучения отклика слушателей. Как отметил автор, формат и темы выпусков будут понятны широкой аудитории, поскольку он излагает материал простым и доступным для любого слушателя языком. По словам главы Россотрудничества в Мексике Татьяны Богдановой, идея создать подкаст родилась в 2024 году по ряду причин. "Во-первых, несмотря на то, что нашу страну постоянно упоминают СМИ, системных объективных материалов - как по истории, так и по культуре, социальной политике, в реальности - крайне мало. Во-вторых, известные мне две хорошие исторические книги заканчиваются событиями 20-летней давности" - сказала Богданова. Она подчеркнула важность того, что автор подкаста - именно мексиканец, хорошо знакомый с Россией, а не российский ученый. Райнер Матос Франко окончил Колледж Мехико, Туринский университет и филиал Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, автор книги "Historia mínima de Rusia" (Минимальная история России - исп.). "Он жил в России, у него есть о ней представление, и мне понравился его подход: подкаст стремится к максимальной объективности. Интересно, что это позиция именно мексиканца, а не русского ученого", - пояснила Богданова. Все выпуски Rusia en Voz Alta доступны для слушателей на платформах Spotify и YouTube.
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в мире, россия, мексика, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), высшая школа экономики (вшэ), youtube
В мире, Россия, Мексика, Украина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Высшая школа экономики (ВШЭ), YouTube
Мексиканский историк запустил подкаст о российской истории и культуре

Мексиканский историк записал подкаст, чтобы разрушить мифы в восприятии России

© Fotolia / Rafael Ben-AriГород Мехико, Мексика
Город Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
Город Мехико, Мексика . Архивное фото
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МЕХИКО, 28 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Подкаст "Россия вслух" (Rusia en Voz Alta), посвящённый российской истории и культуре, запустил при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике мексиканский историк Райнер Матос Франко - как он сам рассказал РИА Новости, проект направлен на борьбу с предубеждениями и искажениями в восприятии России в испаноязычном мире.
"Цель подкаста - развеять мифы, предубеждения, искажения в восприятии российской истории, причём не только в массовом сознании, но и в академических кругах. В историографии, к сожалению, до сих пор сохраняются идеи 70–80-х годов, как будто никто не заметил, что Советский Союз распался, что архивы рассекречены, и уже давно существуют новые документы, которые дают новую перспективу", - рассказал Райнер Матос.
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Подкаст включает в себя 19 опубликованных эпизодов, посвященных различным историческим эпохам, и еще один - о новейшей истории РФ, включая связанные с Украиной события, - будет представлен после изучения отклика слушателей. Как отметил автор, формат и темы выпусков будут понятны широкой аудитории, поскольку он излагает материал простым и доступным для любого слушателя языком.
По словам главы Россотрудничества в Мексике Татьяны Богдановой, идея создать подкаст родилась в 2024 году по ряду причин.
«
"Во-первых, несмотря на то, что нашу страну постоянно упоминают СМИ, системных объективных материалов - как по истории, так и по культуре, социальной политике, в реальности - крайне мало. Во-вторых, известные мне две хорошие исторические книги заканчиваются событиями 20-летней давности" - сказала Богданова.
Она подчеркнула важность того, что автор подкаста - именно мексиканец, хорошо знакомый с Россией, а не российский ученый. Райнер Матос Франко окончил Колледж Мехико, Туринский университет и филиал Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, автор книги "Historia mínima de Rusia" (Минимальная история России - исп.).
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"Он жил в России, у него есть о ней представление, и мне понравился его подход: подкаст стремится к максимальной объективности. Интересно, что это позиция именно мексиканца, а не русского ученого", - пояснила Богданова.
Все выпуски Rusia en Voz Alta доступны для слушателей на платформах Spotify и YouTube.
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