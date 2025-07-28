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Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев
Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2025
Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев
Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:35:00+03:00
2025-07-28T10:35:00+03:00
2025-07-28T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Нынешняя "сделка" с Евросоюзом... полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США - она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, эта "сделка" кроме того создаёт огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев
Медведев: сделка Трампа с ЕС выгодна только США и унизительна для европейцев