https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html

Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев

Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2025

Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев

Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:35:00+03:00

2025-07-28T10:35:00+03:00

2025-07-28T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Нынешняя "сделка" с Евросоюзом... полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США - она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, эта "сделка" кроме того создаёт огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853508.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия