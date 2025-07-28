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Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии - РИА Новости, 28.07.2025
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии
Европа пошла на заключение торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом и согласилась на запрет покупать российские энергоносители в русле своей... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:21:00+03:00
2025-07-28T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Европа пошла на заключение торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом и согласилась на запрет покупать российские энергоносители в русле своей неонацистской идеологии, которая наносит ущерб благосостоянию граждан ЕС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие."Если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьёт по благосостоянию собственных граждан", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя антироссийский характер торговой сделки между ЕС и США, который подразумевает запрет Европе на закупку российских нефти и газа.
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в мире, европа, сша, евросоюз, дональд трамп, россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Евросоюз, Дональд Трамп, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле своей неонацистской идеологии