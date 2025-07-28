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Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской - РИА Новости, 28.07.2025
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10:17 28.07.2025 (обновлено: 11:31 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031849549.html
Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской
Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской - РИА Новости, 28.07.2025
Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской
"Сделка" Трампа с ЕС носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:17:00+03:00
2025-07-28T11:31:00+03:00
россия
дмитрий медведев
сша
евросоюз
еврокомиссия
дональд трамп
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Сделка" Трампа с ЕС носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие."Сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031851526.html
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россия, дмитрий медведев, сша, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп
Россия, Дмитрий Медведев, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Дональд Трамп
Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской

Медведев назвал торговую сделку Трампа с Евросоюзом антироссийской

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Сделка" Трампа с ЕС носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
10:25
 
РоссияДмитрий МедведевСШАЕвросоюзЕврокомиссияДональд Трамп
 
 
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