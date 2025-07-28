https://ria.ru/20250728/medvedev-2031849450.html

Трамп жестко продавливает экономические интересы США, заявил Медведев

Трамп жестко продавливает экономические интересы США, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп жестко продавливает экономические интересы США, заявил Медведев

Президент США Дональд Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны и весьма последователен в этом, заявил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:17:00+03:00

2025-07-28T10:17:00+03:00

2025-07-28T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны и весьма последователен в этом, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя торговую сделку США с Евросоюзом.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие."Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жёстко продавливает экономические интересы своей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031814511.html

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