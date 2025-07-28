https://ria.ru/20250728/mchs-2031866539.html

В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР

В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР - РИА Новости, 28.07.2025

В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР

Запах гари в Кабардино-Балкарии может быть вызван крупными ландшафтными пожарами в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), действующих... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:34:00+03:00

2025-07-28T11:34:00+03:00

2025-07-28T11:34:00+03:00

происшествия

россия

тарумовский район

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 28 июл - РИА Новости. Запах гари в Кабардино-Балкарии может быть вызван крупными ландшафтными пожарами в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), действующих ландшафтных или природных возгораний на территории КБР нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ. В понедельник жители Кабардино-Балкарии в соцсетях жалуются на запах гари и смог над населенными пунктами. "По состоянию на 09.00 мск понедельника на территории КБР действующих ландшафтных или природных пожаров нет. За ночь крупных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении МЧС. В ведомстве добавили, что в понедельник ночью в Тарумовском районе Республики Дагестан и в Невинномысске Ставропольского края специалисты МЧС России ликвидировали крупные ландшафтные пожары.

https://ria.ru/20250728/feodosija-2031830530.html

россия

тарумовский район

республика дагестан

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, тарумовский район, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)