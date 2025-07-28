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В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР - РИА Новости, 28.07.2025
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11:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/mchs-2031866539.html
В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР
В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР - РИА Новости, 28.07.2025
В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР
Запах гари в Кабардино-Балкарии может быть вызван крупными ландшафтными пожарами в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), действующих... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:34:00+03:00
2025-07-28T11:34:00+03:00
происшествия
россия
тарумовский район
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 28 июл - РИА Новости. Запах гари в Кабардино-Балкарии может быть вызван крупными ландшафтными пожарами в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), действующих ландшафтных или природных возгораний на территории КБР нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ. В понедельник жители Кабардино-Балкарии в соцсетях жалуются на запах гари и смог над населенными пунктами. "По состоянию на 09.00 мск понедельника на территории КБР действующих ландшафтных или природных пожаров нет. За ночь крупных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении МЧС. В ведомстве добавили, что в понедельник ночью в Тарумовском районе Республики Дагестан и в Невинномысске Ставропольского края специалисты МЧС России ликвидировали крупные ландшафтные пожары.
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россия
тарумовский район
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происшествия, россия, тарумовский район, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тарумовский район, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали возможную причину запаха гари в КБР

МЧС: запах гари в КБР может быть вызван лесными пожарами в других регионах

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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НАЛЬЧИК, 28 июл - РИА Новости. Запах гари в Кабардино-Балкарии может быть вызван крупными ландшафтными пожарами в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), действующих ландшафтных или природных возгораний на территории КБР нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В понедельник жители Кабардино-Балкарии в соцсетях жалуются на запах гари и смог над населенными пунктами.
«
"По состоянию на 09.00 мск понедельника на территории КБР действующих ландшафтных или природных пожаров нет. За ночь крупных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве добавили, что в понедельник ночью в Тарумовском районе Республики Дагестан и в Невинномысске Ставропольского края специалисты МЧС России ликвидировали крупные ландшафтные пожары.
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ПроисшествияРоссияТарумовский районРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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