Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин
Горелкин: мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет долю на рынке
Мессенджер Max. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет свою долю на российском рынке в конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок иностранных аналогов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа.
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"Мы рассчитываем, что национальный мессенджер зайдет на рынок и отвоюет свою долю в честной конкурентной борьбе, за счет уникального функционала, который поддерживает государство", - сказал Горелкин.
По его словам, мессенджер Мах способен предоставить ряд интересных функций, в числе которых возможность подтвердить аккаунт через портал "Госуслуги", использование электронной цифровой подписи в рамках мессенджера, а также подтверждение личности.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".