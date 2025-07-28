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Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин - РИА Новости, 28.07.2025
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14:33 28.07.2025 (обновлено: 14:43 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/max-2031941549.html
Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин
Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин - РИА Новости, 28.07.2025
Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин
Национальный мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет свою долю на российском рынке в конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок иностранных... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:33:00+03:00
2025-07-28T14:43:00+03:00
технологии
мессенджер max
антон горелкин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет свою долю на российском рынке в конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок иностранных аналогов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.В воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа."Мы рассчитываем, что национальный мессенджер зайдет на рынок и отвоюет свою долю в честной конкурентной борьбе, за счет уникального функционала, который поддерживает государство", - сказал Горелкин.По его словам, мессенджер Мах способен предоставить ряд интересных функций, в числе которых возможность подтвердить аккаунт через портал "Госуслуги", использование электронной цифровой подписи в рамках мессенджера, а также подтверждение личности.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030494736.html
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технологии, мессенджер max, антон горелкин
Технологии, Мессенджер Max, Антон Горелкин
Мессенджер Мах отвоюет свою долю на рынке, заявил депутат Горелкин

Горелкин: мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет долю на рынке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер Мах за счет уникального функционала отвоюет свою долю на российском рынке в конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок иностранных аналогов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал вбросом несостоятельных источников сообщения о блокировке в России мессенджера WhatsApp с 1 августа.
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"Мы рассчитываем, что национальный мессенджер зайдет на рынок и отвоюет свою долю в честной конкурентной борьбе, за счет уникального функционала, который поддерживает государство", - сказал Горелкин.
По его словам, мессенджер Мах способен предоставить ряд интересных функций, в числе которых возможность подтвердить аккаунт через портал "Госуслуги", использование электронной цифровой подписи в рамках мессенджера, а также подтверждение личности.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
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