https://ria.ru/20250728/material-2031819095.html

В Сибири разработали новый материал для хранения взрывоопасных веществ

В Сибири разработали новый материал для хранения взрывоопасных веществ - РИА Новости, 28.07.2025

В Сибири разработали новый материал для хранения взрывоопасных веществ

Сотрудники Новосибирского госуниверситета разработали инновационный способ изготовления "антистатического" полимерного материала для безопасной транспортировки... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:03:00+03:00

2025-07-28T03:03:00+03:00

2025-07-28T03:03:00+03:00

наука

новосибирский государственный университет

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники Новосибирского госуниверситета разработали инновационный способ изготовления "антистатического" полимерного материала для безопасной транспортировки взрывоопасных веществ, сообщили РИА Новости в НГУ. Новый материал, обладающий электропроводящими свойствами, разработали сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами" на базе НГУ. Вуз уже получил патент на изобретение. Проект профинансирован Фондом НТИ. "Этот материал можно применять в производстве изделий, предназначенных для хранения и транспортировки взрывоопасных порошков и легковоспламеняющихся жидкостей, для использования на предприятиях нефтехимической, химической, газовой, угольной и других отраслей промышленности, где обычные пластиковые контейнеры и емкости могут представлять опасность из-за накопления статического электричества", - рассказал старший научный сотрудник Центра НТИ по новым функциональным материалам Дмитрий Чебочаков. Он пояснил, что широко применяемый в промышленности полиэтилен сам по себе не проводит электричество, но накапливает электрические заряды на своей поверхности. На нем может возникнуть искра, которая станет причиной взрыва, что особенно опасно в случае хранения легковоспламеняющихся жидкостей, газов или порошков. "Как показали исследования научных сотрудников Центра, добавление в структуру полимера многостенных углеродных нанотрубок (сверхтонких и прочных структур, способных проводить электрический ток) существенно меняет его свойства. При этом требуется достаточно небольшое содержание нанотрубок, от 0,05 до 0,5%, равномерно распределенное в порошке полимера", - отметили в вузе. Многостенные углеродные нанотрубки, используемые в изобретении, разработали и синтезируют ученые Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Смешивание проводится в специальном роторном смесителе, позволяющем добиться высокой однородности материала без повреждения структуры углеродных нанотрубок. После этого смесь формуют, получая готовые изделия. "Материал, полученный по новой технологии, продемонстрировал стабильную электропроводность, соответствующую требованиям ГОСТа по электростатической безопасности. Причем уровень электропроводимости позволяет использовать его без риска возникновения искры даже при высоких концентрациях паров или пыли", - подчеркнул Чебочаков. Идут переговоры с потенциальными индустриальными партнерами о лицензировании технологии для запуска промышленного производства изделий из электропроводящего полимера.

https://ria.ru/20250725/opukhol-2031301386.html

https://ria.ru/20250724/zdoroave-2031023422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирский государственный университет, российская академия наук