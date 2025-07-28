Рейтинг@Mail.ru
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/mask-2031881350.html
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна - РИА Новости, 28.07.2025
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна
Имена американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:57:00+03:00
2025-07-28T11:57:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Имена американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом допроса пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Ранее Маск неоднократно призывал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы, связанные с финансистом, после того как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпштейна. "Иронично, что Илон Маск начал всё это, когда он повздорил с Трампом, а затем опубликовал в X пост о том, что Трамп якобы препятствует обнародованию всех документов по делу Эпштейна, как своего рода "прикрытие". Что ж, Илон (фигурирует – ред.) там, как и его брат", - приводит газета слова неназванного источника. По его заявлению, в общей сложности существует "по меньшей мере пять миллионов документов", связанных с делом финансиста. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
https://ria.ru/20250707/mask-2027623550.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2031843500.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Илон Маск, Дональд Трамп
Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна

Daily Mail: Илон Маск и его брат фигурируют в документах по делу Эпштейна

© AP Photo / Pool/Britta PedersenИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Имена американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом допроса пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл.
Ранее Маск неоднократно призывал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы, связанные с финансистом, после того как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпштейна.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа
7 июля, 11:40
"Иронично, что Илон Маск начал всё это, когда он повздорил с Трампом, а затем опубликовал в X пост о том, что Трамп якобы препятствует обнародованию всех документов по делу Эпштейна, как своего рода "прикрытие". Что ж, Илон (фигурирует – ред.) там, как и его брат", - приводит газета слова неназванного источника.
По его заявлению, в общей сложности существует "по меньшей мере пять миллионов документов", связанных с делом финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом
Вчера, 09:47
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнИлон МаскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала