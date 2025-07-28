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Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна

Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна - РИА Новости, 28.07.2025

Daily Mail: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна

Имена американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:57:00+03:00

2025-07-28T11:57:00+03:00

2025-07-28T11:57:00+03:00

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ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Имена американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом допроса пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Ранее Маск неоднократно призывал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы, связанные с финансистом, после того как глава Белого дома обвинил демократов в мошенничестве и создании досье Эпштейна. "Иронично, что Илон Маск начал всё это, когда он повздорил с Трампом, а затем опубликовал в X пост о том, что Трамп якобы препятствует обнародованию всех документов по делу Эпштейна, как своего рода "прикрытие". Что ж, Илон (фигурирует – ред.) там, как и его брат", - приводит газета слова неназванного источника. По его заявлению, в общей сложности существует "по меньшей мере пять миллионов документов", связанных с делом финансиста. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20250707/mask-2027623550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, илон маск, дональд трамп