Рейтинг@Mail.ru
Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 28.07.2025 (обновлено: 12:14 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html
Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС
Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС
­­­МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:56:00+03:00
2025-07-28T12:14:00+03:00
сша
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
­­­МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", — сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".При этом деятели, вроде главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути, отметил Лавров.Накануне США и Евросоюз достигли торговой сделки. Стороны договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15 процентов. Соглашение также обязывает Брюссель:Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html
https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031878478.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, европа, дональд трамп, в мире
США, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Европа, Дональд Трамп, В мире

Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
­­­МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", — сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сделка Трампа с ЕС унизительна для европейцев, заявил Медведев
10:35
При этом деятели, вроде главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути, отметил Лавров.
Накануне США и Евросоюз достигли торговой сделки. Стороны договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15 процентов. Соглашение также обязывает Брюссель:
  • открыть рынки ЕС для торговли с Штатами c нулевой ставкой по пошлинам.
  • закупать американские энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.
  • инвестировать в Штаты 600 миллиардов долларов.
  • приобрести у них большое количество военной техники.

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Словакии оценили условия торговой сделки между США и ЕС
11:53
 
СШАСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвропаДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала