https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС

Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС

­­­МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:56:00+03:00

2025-07-28T11:56:00+03:00

2025-07-28T12:14:00+03:00

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­­­МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", — сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".При этом деятели, вроде главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути, отметил Лавров.Накануне США и Евросоюз достигли торговой сделки. Стороны договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15 процентов. Соглашение также обязывает Брюссель:Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html

https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031878478.html

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сша, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, европа, дональд трамп, в мире