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Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае

Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае - РИА Новости, 28.07.2025

Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае

Если американский лидер Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет президент России Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:45:00+03:00

2025-07-28T12:45:00+03:00

2025-07-28T15:57:00+03:00

в мире

китай

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Если американский лидер Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет президент России Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, пообещал совершить визит "в какой-то момент". Также президент США, отвечая на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре, заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается."Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай - ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государства окажутся в одном городе", - сказал Песков журналистам.Он также еще раз подчеркнул, что пока никаких конкретных наработок и действий по подготовке такой встречи не ведется.В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На торжества приглашен президент России Владимир Путин, который уже подтвердил свой визит в Китай.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031951714.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп