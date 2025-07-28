https://ria.ru/20250728/koreya-2031840731.html

В Южной Корее призвали развивать отношения с Россией и Китаем

В Южной Корее призвали развивать отношения с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.07.2025

В Южной Корее призвали развивать отношения с Россией и Китаем

Правительству Южной Кореи необходимо помимо союза с США развивать сбалансированные отношения с Россией и Китаем для достижения безопасности и развития... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:29:00+03:00

2025-07-28T09:29:00+03:00

2025-07-28T09:29:00+03:00

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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Правительству Южной Кореи необходимо помимо союза с США развивать сбалансированные отношения с Россией и Китаем для достижения безопасности и развития экономики, заявил в интервью РИА Новости ректор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин. "Правительству Ли Чжэ Мёна, чтобы реализовать обещанную избирателям концепцию "мирной экономики" и "мирной безопасности", необходимо не только опираться на союз с США, но и развивать сбалансированные отношения с Китаем и Россией", - пояснил эксперт. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, придя к власти летом 2025 года, заявил, что даже самый дорогой мир - лучше войны. Он поставил на первый план практичность и национальные интересы. По словам президента, Сеул будет последовательно укреплять систему мира на Корейском полуострове, чтобы обеспечить экономическую стабильность и безопасную, спокойную жизнь для всех граждан. Как отмечают южнокорейские эксперты, геополитическая и геоэкономическая обстановка вокруг Корейского полуострова показывает, что безопасность Южной Кореи зависит не только от отношений Севера и Юга, но и от взаимодействия с США, Китаем, Японией и Россией. Ранее Ян Му Чжин уже заявлял, что Россия могла бы стать посредником в восстановлении каналов связи между КНДР и Южной Кореей и развития трёхстороннего сотрудничества.

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в мире, южная корея, сша, россия, ли чжэ мен