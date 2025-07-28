Южная Корея продолжит прилагать усилия по примирению с КНДР
Власти Южной Кореи заявили, что продолжат прилагать усилия по примирению с КНДР
Вид на Сеул. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 июл - РИА Новости. Правительство Южной Кореи продолжит "спокойно и последовательно" прилагать усилия по примирению и сотрудничеству с КНДР и достижению мирного сосуществования на Корейском полуострове, сообщило министерство объединения Республики Корея.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров.
В минобъединения признали, что в результате "враждебной и конфронтационной политики последних лет" уровень недоверия между Югом и Севером "чрезвычайно высок". В то же время отмечается, что заявление Ким Ё Чжон свидетельствует о том, что северокорейские власти "внимательно следят" за направлением политики администрации Ли Чжэ Мёна в отношении КНДР. "Правительство не будет реагировать на каждое высказывание КНДР, а спокойно и последовательно продолжит прилагать усилия по построению отношений примирения и сотрудничества между Югом и Севером, а также по достижению мирного сосуществования на Корейском полуострове", - подчеркнули в министерстве.
В президентском офисе опубликовали такую же позицию.
Ким Ё Чжон также раскритиковала предложение нового министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ёна вернуться к диалогу и сотрудничеству, отметив, что за громкими словами в Сеуле по-прежнему скрываются прежние установки - приверженность военному союзу с США и продолжение антисеверокорейской линии, отличий от предыдущих администраций нет.
Ранее сообщалось, что Чон Дон Ён заявил, что возобновление прямого диалога с КНДР является для него одной из приоритетных задач. Предыдущие три года новый министр назвал "худшими в истории межкорейских отношений", однако отметил, что недавнее прекращение вещания военной пропаганды обеими сторонами "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами.