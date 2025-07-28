Рейтинг@Mail.ru
Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kopija-2031816820.html
Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории
Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории - РИА Новости, 28.07.2025
Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории
Копия линейного корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:13:00+03:00
2025-07-28T02:13:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034622_0:0:3624:2038_1920x0_80_0_0_958ffc52e6d438db45514e3f437404ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Копия линейного корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль "Полтава". Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого. Копия "Полтавы" была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ. "Полтава" привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. С "Полтавы" началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. "Полтава" будет находиться на рейде Петропавловской крепости в течение дня 28 июля. Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт "Смоленка". Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте. "Он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034622_203:0:2920:2038_1920x0_80_0_0_e2b2ec2b99cf70861ef35d584628ba98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории

Копия корабля "Полтава" в Петербурге станет центром по изучению морской истории

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПарусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Копия линейного корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль "Полтава". Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого. Копия "Полтавы" была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ.
"Полтава" привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. С "Полтавы" началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Полтава" будет находиться на рейде Петропавловской крепости в течение дня 28 июля. Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт "Смоленка". Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте.
"Он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны", - отметил губернатор.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
Вчера, 17:34
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала