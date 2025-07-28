Копия линейного корабля "Полтава" станет центром по изучению истории
Копия корабля "Полтава" в Петербурге станет центром по изучению морской истории
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПарусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Копия линейного корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль "Полтава". Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого. Копия "Полтавы" была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ.
"Полтава" привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. С "Полтавы" началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Полтава" будет находиться на рейде Петропавловской крепости в течение дня 28 июля. Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт "Смоленка". Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте.
"Он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны", - отметил губернатор.