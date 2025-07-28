https://ria.ru/20250728/kollektsionery-2031818322.html
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог - РИА Новости, 28.07.2025
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог
Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:48:00+03:00
2025-07-28T02:48:00+03:00
2025-07-28T02:48:00+03:00
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144450/66/1444506694_0:157:3008:1849_1920x0_80_0_0_420bdcd7a6f1ff8ea1c31d75529c5446.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. "Самой большой проблемой (в археологии - ред.) являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения. На самом деле за этим явлением стояли дилеры, продающие металлодетекторы, и коллекционеры, зачастую зарубежные, скупающие эти древности", - заявила она. Руководитель Волжской экспедиции подчеркнула, что за последние 30 лет не осталось в стране ни одного памятника археологии, который не посещали бы любители металлопоиска.
https://ria.ru/20250728/arheolog-2031817989.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144450/66/1444506694_48:0:2721:2005_1920x0_80_0_0_35a91ad936cfd1d1c153767e7b76daeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог
Эксперт Зеленцова: коллекционеры разорили почти все известные могильники
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова.
"Самой большой проблемой (в археологии - ред.) являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения. На самом деле за этим явлением стояли дилеры, продающие металлодетекторы, и коллекционеры, зачастую зарубежные, скупающие эти древности", - заявила она.
Руководитель Волжской экспедиции подчеркнула, что за последние 30 лет не осталось в стране ни одного памятника археологии, который не посещали бы любители металлопоиска.