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Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог - РИА Новости, 28.07.2025
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02:48 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kollektsionery-2031818322.html
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог - РИА Новости, 28.07.2025
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог
Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:48:00+03:00
2025-07-28T02:48:00+03:00
российская академия наук
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. "Самой большой проблемой (в археологии - ред.) являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения. На самом деле за этим явлением стояли дилеры, продающие металлодетекторы, и коллекционеры, зачастую зарубежные, скупающие эти древности", - заявила она. Руководитель Волжской экспедиции подчеркнула, что за последние 30 лет не осталось в стране ни одного памятника археологии, который не посещали бы любители металлопоиска.
https://ria.ru/20250728/arheolog-2031817989.html
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российская академия наук
Российская академия наук
Коллекционеры разорили почти все известные могильники, заявила археолог

Эксперт Зеленцова: коллекционеры разорили почти все известные могильники

© Fotolia / TupungatoАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / Tupungato
Археологические раскопки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Коллекционеры и скупщики ценностей, в том числе зарубежные, с 1990-х годов разорили почти все известные могильники и погребения, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова.
"Самой большой проблемой (в археологии - ред.) являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения. На самом деле за этим явлением стояли дилеры, продающие металлодетекторы, и коллекционеры, зачастую зарубежные, скупающие эти древности", - заявила она.
Руководитель Волжской экспедиции подчеркнула, что за последние 30 лет не осталось в стране ни одного памятника археологии, который не посещали бы любители металлопоиска.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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