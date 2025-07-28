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Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом - РИА Новости, 28.07.2025
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05:48 28.07.2025 (обновлено: 11:01 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kndr-2031825446.html
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом - РИА Новости, 28.07.2025
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом
Отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:48:00+03:00
2025-07-28T11:01:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сеул
южная корея
ким е чжон
ким чен ын
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СЕУЛ, 28 июл — РИА Новости. Отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.По ее словам, действия нового южнокорейского правительства, такие как прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители, запрет на распространение листовок и идея разрешить частные поезди в КНДР, воспринимаются Пхеньяном не как жест доброй воли, а как устранение последствий собственных ошибок. "Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются", — приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи.Она также раскритиковала предложение нового министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ёна вернуться к диалогу и сотрудничеству. Ким Ё Чжон уверена, что за громкими словами в Сеуле скрывают прежние установки — приверженность военному союзу с США и продолжение антисеверокорейской линии. Чон Дон Ён назвал возобновление прямого диалога с КНДР одной из своих приоритетных задач. По его словам, предыдущие три года были худшими в истории межкорейских отношений, но недавнее прекращение вещания военной пропаганды стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами. "Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом", — подчеркнула сестра лидера КНДР. Она предупредила, что, несмотря на слова о разрядке и мире, Сеул и Вашингтон вскоре снова проведут масштабные совместные учения у границ КНДР, а ответственность за рост напряженности попытаются переложить на Пхеньян. "Исторические часы, изменившие характер межкорейских отношений, уже не повернуть назад", — добавила Ким Ё Чжон, отметив, что Пхеньян окончательно отказался от концепции "одного народа" с Южной Кореей. В завершение она вновь подтвердила официальную позицию КНДР: никакого интереса к контактам с Сеулом у Пхеньяна нет, диалога не будет, а нынешние реалии следует воспринимать как установившиеся межгосударственные отношения.
https://ria.ru/20250721/koreja-2030395218.html
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в мире, кндр (северная корея), сеул, южная корея, ким е чжон, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Сеул, Южная Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом

Ким Ё Чжон: отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 июл — РИА Новости. Отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
По ее словам, действия нового южнокорейского правительства, такие как прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители, запрет на распространение листовок и идея разрешить частные поезди в КНДР, воспринимаются Пхеньяном не как жест доброй воли, а как устранение последствий собственных ошибок.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР
21 июля, 12:58
"Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются", — приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи.
Она также раскритиковала предложение нового министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ёна вернуться к диалогу и сотрудничеству. Ким Ё Чжон уверена, что за громкими словами в Сеуле скрывают прежние установки — приверженность военному союзу с США и продолжение антисеверокорейской линии.
Чон Дон Ён назвал возобновление прямого диалога с КНДР одной из своих приоритетных задач. По его словам, предыдущие три года были худшими в истории межкорейских отношений, но недавнее прекращение вещания военной пропаганды стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами.
"Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом", — подчеркнула сестра лидера КНДР.
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Она предупредила, что, несмотря на слова о разрядке и мире, Сеул и Вашингтон вскоре снова проведут масштабные совместные учения у границ КНДР, а ответственность за рост напряженности попытаются переложить на Пхеньян.
"Исторические часы, изменившие характер межкорейских отношений, уже не повернуть назад", — добавила Ким Ё Чжон, отметив, что Пхеньян окончательно отказался от концепции "одного народа" с Южной Кореей.
В завершение она вновь подтвердила официальную позицию КНДР: никакого интереса к контактам с Сеулом у Пхеньяна нет, диалога не будет, а нынешние реалии следует воспринимать как установившиеся межгосударственные отношения.
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