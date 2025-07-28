https://ria.ru/20250728/kitaj-2031839388.html

США приостановили ограничения на экспорт в КНР ради переговоров, пишут СМИ

США приостановили ограничения на экспорт в КНР ради переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2025

США приостановили ограничения на экспорт в КНР ради переговоров, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила наложение ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:17:00+03:00

2025-07-28T09:17:00+03:00

2025-07-28T10:35:00+03:00

в мире

китай

сша

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила наложение ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее издание South China Morning Post сообщало, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, которые начнутся в понедельник. "США заморозили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем Си Цзиньпином в этом году", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что в последние несколько месяцев Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США получало распоряжения избегать жестких мер в отношении КНР. Однако, по словам некоторых чиновников, причиной является опасение ответных мер со стороны Пекина в виде ограничений на экспорт в США важных редкоземельных металлов и магнитов. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250727/ssha-2031784345.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031826960.html

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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин