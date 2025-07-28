В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя
Депутат ЕП Вилимски: торговая сделка между ЕС и США выглядит как капитуляция
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США производит впечатление капитуляции Брюсселя перед президентом США Дональдом Трампом, считает депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Собственно, это было бы смешно, если бы не было так грустно… Дональд Трамп полностью обсчитал Урсулу фон дер Ляйен. Очевидно, что США являются главным победителем в этой якобы сделке. Соглашение выглядит как капитуляция - очевидно, что больше нет даже амбиций отстаивать европейские интересы", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе АПС.
По мнению политика, Еврокомиссия пытается выдать договоренности за сделку, хотя они представляют собой явное доказательство внешнеполитической слабости Брюсселя. Руководство ЕС своими действиями заводит европейскую экономику в тупик, добавил он.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.