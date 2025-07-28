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В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя - РИА Новости, 28.07.2025
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15:05 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kapitulyatsiya-2031953585.html
В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя
В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя - РИА Новости, 28.07.2025
В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя
Торговая сделка между ЕС и США производит впечатление капитуляции Брюсселя перед президентом США Дональдом Трампом, считает депутат Европарламента от правой АПС РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:05:00+03:00
2025-07-28T15:05:00+03:00
в мире
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США производит впечатление капитуляции Брюсселя перед президентом США Дональдом Трампом, считает депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Собственно, это было бы смешно, если бы не было так грустно… Дональд Трамп полностью обсчитал Урсулу фон дер Ляйен. Очевидно, что США являются главным победителем в этой якобы сделке. Соглашение выглядит как капитуляция - очевидно, что больше нет даже амбиций отстаивать европейские интересы", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе АПС. По мнению политика, Еврокомиссия пытается выдать договоренности за сделку, хотя они представляют собой явное доказательство внешнеполитической слабости Брюсселя. Руководство ЕС своими действиями заводит европейскую экономику в тупик, добавил он. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250728/ekspert-2031926413.html
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в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, австрия
В мире, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Австрия
В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя

Депутат ЕП Вилимски: торговая сделка между ЕС и США выглядит как капитуляция

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между ЕС и США производит впечатление капитуляции Брюсселя перед президентом США Дональдом Трампом, считает депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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"Собственно, это было бы смешно, если бы не было так грустно… Дональд Трамп полностью обсчитал Урсулу фон дер Ляйен. Очевидно, что США являются главным победителем в этой якобы сделке. Соглашение выглядит как капитуляция - очевидно, что больше нет даже амбиций отстаивать европейские интересы", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе АПС.
По мнению политика, Еврокомиссия пытается выдать договоренности за сделку, хотя они представляют собой явное доказательство внешнеполитической слабости Брюсселя. Руководство ЕС своими действиями заводит европейскую экономику в тупик, добавил он.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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В миреСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентАвстрия
 
 
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