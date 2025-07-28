https://ria.ru/20250728/iran-2031859804.html

Представитель МАГАТЭ посетит Иран

Представитель МАГАТЭ посетит Иран - РИА Новости, 28.07.2025

Представитель МАГАТЭ посетит Иран

Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Иран в ближайшие две недели, в ходе его визита будут обсуждаться технические аспекты... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:05:00+03:00

2025-07-28T11:05:00+03:00

2025-07-28T11:18:00+03:00

магатэ

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аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Иран в ближайшие две недели, в ходе его визита будут обсуждаться технические аспекты сотрудничества агентства и Тегерана, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики."Мы собираемся разработать новый способ взаимодействия с МАГАТЭ, принимая во внимание законопроект иранского парламента, который имеет для нас уже юридическую силу. Это необходимо для того, чтобы посмотреть, как мы можем продолжить сотрудничество с агентством. В этой связи в ближайшие две недели Иран посетит представитель МАГАТЭ, и в ходе его визита будут обсуждаться технические аспекты этого вопроса", - сказал Багаи в прямом эфире государственного телевидения.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

https://ria.ru/20250629/iran-2026174930.html

https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025622897.html

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тегеран (город)

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магатэ, в мире, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, масуд пезешкиан, сша, аббас аракчи