Представитель МАГАТЭ посетит Иран
Представитель МАГАТЭ посетит Иран в ближайшие две недели
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Иран в ближайшие две недели, в ходе его визита будут обсуждаться технические аспекты сотрудничества агентства и Тегерана, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.
"Мы собираемся разработать новый способ взаимодействия с МАГАТЭ, принимая во внимание законопроект иранского парламента, который имеет для нас уже юридическую силу. Это необходимо для того, чтобы посмотреть, как мы можем продолжить сотрудничество с агентством. В этой связи в ближайшие две недели Иран посетит представитель МАГАТЭ, и в ходе его визита будут обсуждаться технические аспекты этого вопроса", - сказал Багаи в прямом эфире государственного телевидения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.