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Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву - РИА Новости, 28.07.2025
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16:17 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/grossi-2031974427.html
Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву
Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву - РИА Новости, 28.07.2025
Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:17:00+03:00
2025-07-28T16:17:00+03:00
россия
москва
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие атомной отрасли, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". "Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ - ред. ) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходится на конец сентября, когда у нас в стране будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву, по крайней мере, это вполне вероятно", - сказал он, отвечая на вопрос про следующий визит главы агентства в Россию. При этом, пока неизвестно, найдется ли время для деловых консультаций по обстановке на ЗАЭС в рамках торжественных мероприятий, уточнил он. "Эта тема пока не обсуждалась. Если с этим будут проблемы, то, скорее всего, сроки (консультаций - ред.) будут перенесены на месяц-полтора. Где-то, условно говоря, в начале ноября, такие консультации очередные состоятся", - отметил он. Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что с 26 сентября по 1 октября в Москве состоится Всемирная атомная неделя. ​
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россия, москва, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Москва, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву

Постпред Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие атомной отрасли, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
«
"Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ - ред. ) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходится на конец сентября, когда у нас в стране будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву, по крайней мере, это вполне вероятно", - сказал он, отвечая на вопрос про следующий визит главы агентства в Россию.
При этом, пока неизвестно, найдется ли время для деловых консультаций по обстановке на ЗАЭС в рамках торжественных мероприятий, уточнил он.
"Эта тема пока не обсуждалась. Если с этим будут проблемы, то, скорее всего, сроки (консультаций - ред.) будут перенесены на месяц-полтора. Где-то, условно говоря, в начале ноября, такие консультации очередные состоятся", - отметил он.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что с 26 сентября по 1 октября в Москве состоится Всемирная атомная неделя. ​
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РоссияМоскваВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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