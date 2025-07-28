https://ria.ru/20250728/grossi-2031974427.html

Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву

Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву - РИА Новости, 28.07.2025

Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:17:00+03:00

2025-07-28T16:17:00+03:00

2025-07-28T16:17:00+03:00

россия

москва

вена

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие атомной отрасли, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". "Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ - ред. ) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходится на конец сентября, когда у нас в стране будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву, по крайней мере, это вполне вероятно", - сказал он, отвечая на вопрос про следующий визит главы агентства в Россию. При этом, пока неизвестно, найдется ли время для деловых консультаций по обстановке на ЗАЭС в рамках торжественных мероприятий, уточнил он. "Эта тема пока не обсуждалась. Если с этим будут проблемы, то, скорее всего, сроки (консультаций - ред.) будут перенесены на месяц-полтора. Где-то, условно говоря, в начале ноября, такие консультации очередные состоятся", - отметил он. Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что с 26 сентября по 1 октября в Москве состоится Всемирная атомная неделя. ​

https://ria.ru/20250722/magate-2030666241.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"