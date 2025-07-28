Ульянов оценил сроки визита Гросси в Москву
Постпред Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, скорее всего, посетит Москву в сентябре, когда в России будет отмечаться 80-летие атомной отрасли, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
«
"Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ - ред. ) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходится на конец сентября, когда у нас в стране будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву, по крайней мере, это вполне вероятно", - сказал он, отвечая на вопрос про следующий визит главы агентства в Россию.
При этом, пока неизвестно, найдется ли время для деловых консультаций по обстановке на ЗАЭС в рамках торжественных мероприятий, уточнил он.
"Эта тема пока не обсуждалась. Если с этим будут проблемы, то, скорее всего, сроки (консультаций - ред.) будут перенесены на месяц-полтора. Где-то, условно говоря, в начале ноября, такие консультации очередные состоятся", - отметил он.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что с 26 сентября по 1 октября в Москве состоится Всемирная атомная неделя.
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
22 июля, 16:59