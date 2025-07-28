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В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей

В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей

Сенаторы внесли в Госдуму три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников спецоперации и членов их семей, заявили в пресс-службе Совфеда. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:50:00+03:00

2025-07-28T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников спецоперации и членов их семей, заявили в пресс-службе Совфеда. "Законопроекты, которые обсуждались в рамках рабочей группы по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан России — участников СВО и членов их семей, направлены в Государственную думу", — говорится в сообщении.Первым документом предлагается дополнить закон "О статусе военнослужащих" и позволить бойцам добираться до места прохождения военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно на безвозмездной основе, рассказала руководитель группы, вице-спикер Совфеда Инна Святенко."Сейчас имеется различие между военнослужащими и гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в праве на бесплатный проезд в случае необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Принятие изменений будет способствовать выравниванию статуса всех участников СВО", — отметила она. По другому законопроекту члены семей погибших участников СВО смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов."Супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу. Поэтому требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи", — пояснила сенатор. Третья инициатива наделяет детей участников СВО, достигших 18 лет, правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

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общество, россия, инна святенко, совет федерации рф, госдума рф