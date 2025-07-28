ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт
Финансист Кауфман: ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти из-за ограниченности потенциала дальнейшего роста добычи в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
При этом ЕС практически не покупает российскую нефть, добавил Кауфман. Большинство стран союза прекратило это делать еще с начала 2023 года, а позже эти покупки прекратили и некоторые страны, изначально имевшие исключение из запрета (например, Чехия), уточнил эксперт.
Сейчас российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". "При этом отметим, что Словакия и Венгрия регулярно заявляют о том, что планируют и дальше покупать углеводороды из России, то есть вполне вероятно, что данные страны будут и дальше добиваться исключений из возможных ограничений", – сказал Кауфман.
Похожая ситуация с российским трубопроводным газовым экспортом, продолжил Кауфман. Основная часть объемов российского газа (порядка 10–11 миллиардов кубометров в год) идет в Словакию и Венгрию, однако часть (2–3 миллиарда кубометров) экспортируется и в другие страны ЕС (например, Греция и Болгария), обратил он внимание.
"Пока Словакия и Венгрия достаточно активно отстаивают свое право на продолжение импорта российского газа, в связи с чем мы считаем вероятным, что данные страны получат исключение из вероятного запрета на поставки российского газа", – отметил эксперт.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".