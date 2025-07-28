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ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт - РИА Новости, 28.07.2025
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17:01 28.07.2025 (обновлено: 17:20 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/es-2031987031.html
ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт
ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт - РИА Новости, 28.07.2025
ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт
ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти из-за ограниченности потенциала дальнейшего роста добычи в США, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:01:00+03:00
2025-07-28T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти из-за ограниченности потенциала дальнейшего роста добычи в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "С точки зрения нефти значительной зависимости от США мы не ожидаем. Штаты имеют достаточно ограниченный потенциал дальнейшего роста добычи нефти. При этом сейчас, по данным Евростата, импорт из США занимают долю примерно в 15% от общего импорта нефти в ЕС", – отметил он. При этом ЕС практически не покупает российскую нефть, добавил Кауфман. Большинство стран союза прекратило это делать еще с начала 2023 года, а позже эти покупки прекратили и некоторые страны, изначально имевшие исключение из запрета (например, Чехия), уточнил эксперт. Сейчас российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". "При этом отметим, что Словакия и Венгрия регулярно заявляют о том, что планируют и дальше покупать углеводороды из России, то есть вполне вероятно, что данные страны будут и дальше добиваться исключений из возможных ограничений", – сказал Кауфман. Похожая ситуация с российским трубопроводным газовым экспортом, продолжил Кауфман. Основная часть объемов российского газа (порядка 10–11 миллиардов кубометров в год) идет в Словакию и Венгрию, однако часть (2–3 миллиарда кубометров) экспортируется и в другие страны ЕС (например, Греция и Болгария), обратил он внимание. "Пока Словакия и Венгрия достаточно активно отстаивают свое право на продолжение импорта российского газа, в связи с чем мы считаем вероятным, что данные страны получат исключение из вероятного запрета на поставки российского газа", – отметил эксперт. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
https://ria.ru/20250728/ekonomika-2031981884.html
https://ria.ru/20250619/novak-2023778028.html
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в мире, сша, венгрия, словакия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евростат, еврокомиссия
В мире, США, Венгрия, Словакия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евростат, Еврокомиссия
ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти, посчитал эксперт

Финансист Кауфман: ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЕС вряд ли будет сильно зависеть от американской нефти из-за ограниченности потенциала дальнейшего роста добычи в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
"С точки зрения нефти значительной зависимости от США мы не ожидаем. Штаты имеют достаточно ограниченный потенциал дальнейшего роста добычи нефти. При этом сейчас, по данным Евростата, импорт из США занимают долю примерно в 15% от общего импорта нефти в ЕС", – отметил он.
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При этом ЕС практически не покупает российскую нефть, добавил Кауфман. Большинство стран союза прекратило это делать еще с начала 2023 года, а позже эти покупки прекратили и некоторые страны, изначально имевшие исключение из запрета (например, Чехия), уточнил эксперт.
Сейчас российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". "При этом отметим, что Словакия и Венгрия регулярно заявляют о том, что планируют и дальше покупать углеводороды из России, то есть вполне вероятно, что данные страны будут и дальше добиваться исключений из возможных ограничений", – сказал Кауфман.
Похожая ситуация с российским трубопроводным газовым экспортом, продолжил Кауфман. Основная часть объемов российского газа (порядка 10–11 миллиардов кубометров в год) идет в Словакию и Венгрию, однако часть (2–3 миллиарда кубометров) экспортируется и в другие страны ЕС (например, Греция и Болгария), обратил он внимание.
"Пока Словакия и Венгрия достаточно активно отстаивают свое право на продолжение импорта российского газа, в связи с чем мы считаем вероятным, что данные страны получат исключение из вероятного запрета на поставки российского газа", – отметил эксперт.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
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