https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде

Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде - РИА Новости, 28.07.2025

Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий Национального... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:38:00+03:00

2025-07-28T13:38:00+03:00

2025-07-28T13:38:00+03:00

в мире

украина

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александр дубинский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Парламент Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. По словам Дубинского, Ермак поручил бывшим руководителям ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергею Левочкину и Вадиму Столару организовать бойкот голосования законопроекта депутатами от этой партии. "Ермак дал указание Левочкину и Столару, чтобы ОПЗЖ не голосовали за законопроект по восстановлению независимости НАБУ/САП. Аналогичные указания дали "Довіре" ("Доверие") и "За майбутнє" ("За будущее"). (Юлия - ред.) Тимошенко и так голосовать не собирается, и даст 2-3 голоса. Вместо них "за" будет (Петр - ред.) Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и частично соросята из ""Голоса", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. При этом он утверждает, что депутатам Максиму Бужанскому, Андрею Мотовиловцу и Денису Маслову из офиса Зеленского поставлена задача уменьшить количество голосов от партии "Слуга народа" до 170, тогда законопроект не будет принят.

https://ria.ru/20250728/istochnik-2031819338.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины