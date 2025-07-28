Пособницу Эпштейна допросили о Гейтсе и Клинтоне, пишет Daily Mail
Daily Mail: пособницу Эпштейна Максвелл допросили о Гейтсе и Клинтоне
© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
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ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, расспрашивали на допросе о скандальном британском принце Эндрю, сооснователе Microsoft Билле Гейтсе и об экс-президенте США Билле Клинтоне, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.
Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы об около 100 лицах.
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"Её спрашивали о длинном списке лиц, в том числе о принце Эндрю, Билле Гейтсе, (владельце бренда Victoria's Secret миллиардере – ред.) Лесе Векснере, Билле Клинтоне, (бывшем адвокате Эпштейна – ред.) Алане Дершовице", - приводит газета слова неназванного источника.
По его утверждению, в ходе допроса фигурировали имена "мировых лидеров, членов других небританских королевских семей", влиятельных финансистов, а также лиц, связанных с Кремниевой долиной и шоу-бизнесом.
Сама Максвелл раньше была близким другом принца Эндрю, и её впервые официально допросили о нём, пишет Daily Mail. При этом, как отмечает издание, неизвестно, что именно сообщница Эпштейна рассказала на допросе.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
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В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.