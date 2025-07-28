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Новое торговое соглашение выгодно только США, заявили в Польше
Новое торговое соглашение выгодно только США, заявили в Польше - РИА Новости, 28.07.2025
Новое торговое соглашение выгодно только США, заявили в Польше
Соглашение Еврокомиссии с США о пошлинах в 15% является очередной неудачей Европейской комиссии и выгодно только Америке, заявил бывший председатель правления... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:00:00+03:00
2025-07-28T15:00:00+03:00
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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Соглашение Еврокомиссии с США о пошлинах в 15% является очередной неудачей Европейской комиссии и выгодно только Америке, заявил бывший председатель правления крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Европа ничего не добилась этим соглашением, а США добились того, чего хотели", - написал Обайтек на платформе Х*. "Текущий срок полномочий Европейской комиссии стал чередой неудач. Недавно было объявлено о ещё одной. Это соглашение "фон дер Ляйен – Трамп" предусматривающее тариф на товары ЕС в 15%, в то время как ЕС хотел 0%, а также выделение 750 миллиардов долларов на газ и нефть из США, 600 миллиардов долларов европейских инвестиций в экономику США", - добавил он. О мнению Обайтека, данное соглашение демонстрирует "слабость ЕС на переговорах", которая является "следствием отношения европейских лидеров к Трампу". "(Президент Франции Эммануэл - ред.) Макрон назвал его "угрозой демократии", (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц раскритиковал его политику в отношении НАТО, неудавшийся визит фон дер Ляйен в Китай еще больше ослабил позиции ЕС, а продолжающийся фанатичный "климатизм" (постоянное стремление ужесточить экологические нормы – ред.), подрывающее экономику, дополняет картину", - пояснил экс-глава Orlen. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.*социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
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в мире, сша, америка, франция, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, США, Америка, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Соглашение Еврокомиссии с США о пошлинах в 15% является очередной неудачей Европейской комиссии и выгодно только Америке, заявил бывший председатель правления крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и американский президент Дональд Трамп
27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС
в США
теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Европа ничего не добилась этим соглашением, а США добились того, чего хотели", - написал Обайтек на платформе Х*.
"Текущий срок полномочий Европейской комиссии стал чередой неудач. Недавно было объявлено о ещё одной. Это соглашение "фон дер Ляйен – Трамп" предусматривающее тариф на товары ЕС в 15%, в то время как ЕС хотел 0%, а также выделение 750 миллиардов долларов на газ и нефть из США, 600 миллиардов долларов европейских инвестиций в экономику США", - добавил он.
О мнению Обайтека, данное соглашение демонстрирует "слабость ЕС на переговорах", которая является "следствием отношения европейских лидеров к Трампу". "(Президент Франции
Эммануэл - ред.) Макрон назвал его "угрозой демократии", (канцлер ФРГ
Фридрих - ред.) Мерц раскритиковал его политику в отношении НАТО
, неудавшийся визит фон дер Ляйен в Китай
еще больше ослабил позиции ЕС, а продолжающийся фанатичный "климатизм" (постоянное стремление ужесточить экологические нормы – ред.), подрывающее экономику, дополняет картину", - пояснил экс-глава Orlen.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
*социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России