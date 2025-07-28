Мониторинговый комитет ОПЕК+ высказался против изменения соглашения альянса
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять соглашение альянса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в понедельник.
"Совместный мониторинговый комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2025 года и отметил общее соответствие стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Декларации о сотрудничестве (DoC)", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.
В минувшую пятницу ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча назначена на 3 августа. На ней будет принято решение по параметрам добычи нефти в сентябре для восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Омана, Алжира и Кувейта.
Белоруссия нарастит добычу нефти к 2030 году
27 июля, 15:32