https://ria.ru/20250728/ekonomika-2031978993.html

Мониторинговый комитет ОПЕК+ высказался против изменения соглашения альянса

Мониторинговый комитет ОПЕК+ высказался против изменения соглашения альянса - РИА Новости, 28.07.2025

Мониторинговый комитет ОПЕК+ высказался против изменения соглашения альянса

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:27:00+03:00

2025-07-28T16:27:00+03:00

2025-07-28T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в понедельник."Совместный мониторинговый комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2025 года и отметил общее соответствие стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Декларации о сотрудничестве (DoC)", - говорится в сообщении.Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.В минувшую пятницу ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча назначена на 3 августа. На ней будет принято решение по параметрам добычи нефти в сентябре для восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Омана, Алжира и Кувейта.

https://ria.ru/20250727/belorussija-2031750491.html

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опек, в мире, россия, саудовская аравия, ирак