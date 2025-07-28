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Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов - РИА Новости, 28.07.2025
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20:48 28.07.2025 (обновлено: 23:25 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/durov-2032027039.html
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов - РИА Новости, 28.07.2025
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:48:00+03:00
2025-07-28T23:25:00+03:00
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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, передает корреспондент РИА Новости.Допрос продлился почти десять часов. Предприниматель вышел около 20:00 по парижскому времени (около 21:00 мск) в сопровождении адвокатов. Он отказался комментировать ситуацию журналистам и быстро сел в машину. По информации источника France-Presse, знакомого с делом, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, иск о "приоритетном вопросе конституционности" во французские суды и прошение о досудебном решении дела в Суд Европейского союза.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. С 10 июля ему разрешили покидать республику сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram.
https://ria.ru/20250728/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html
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60
353
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Павел Дуров покидает здание суда в Париже
Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, он длился почти 10 часов, передаёт корреспондент РИА Новости
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париж, павел дуров, в мире, вконтакте, telegram, франция, дубай
Париж, Павел Дуров, В мире, ВКонтакте, Telegram, Франция, Дубай
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов

Дуров покинул здание суда в Париже после 3-го допроса, он длился почти 10 часов

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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, передает корреспондент РИА Новости.
Допрос продлился почти десять часов. Предприниматель вышел около 20:00 по парижскому времени (около 21:00 мск) в сопровождении адвокатов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Он отказался комментировать ситуацию журналистам и быстро сел в машину.
По информации источника France-Presse, знакомого с делом, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, иск о "приоритетном вопросе конституционности" во французские суды и прошение о досудебном решении дела в Суд Европейского союза.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. С 10 июля ему разрешили покидать республику сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram.
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