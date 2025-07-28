https://ria.ru/20250728/durov-2031967472.html

Дурова повторно допрашивают в парижском суде

Дурова повторно допрашивают в парижском суде - РИА Новости, 28.07.2025

Дурова повторно допрашивают в парижском суде

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова повторно допрашивают в парижском суде, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:46:00+03:00

2025-07-28T15:46:00+03:00

2025-07-28T16:33:00+03:00

париж

павел дуров

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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова повторно допрашивают в парижском суде, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник."Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности", — рассказал собеседник агентства, близкий к расследованию.Предприниматель в сопровождении четырех адвокатов прибыл в офис двух следственных судей около десяти утра (11:00 мск). Это уже третий допрос с момента его задержания.По информации источника, знакомого с делом, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, иск о "приоритетном вопросе конституционности" во французские суды и прошение о досудебном решении дела в Суд Европейского союза.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.С 10 июля ему разрешили покидать республику сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram.

https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html

https://ria.ru/20250728/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

париж, павел дуров, в мире, франция, telegram