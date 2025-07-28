https://ria.ru/20250728/dietolog-2032002890.html

Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители

Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители - РИА Новости, 28.07.2025

Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители

Здоровому человеку не рекомендуется использовать подсластители, потому что это ксенобиотик - чужеродное вещество, рассказал академик РАН, главный внештатный... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:13:00+03:00

2025-07-28T18:13:00+03:00

2025-07-28T18:13:00+03:00

общество

россия

виктор тутельян

российская академия наук

ммпц

диетолог

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здоровому человеку не рекомендуется использовать подсластители, потому что это ксенобиотик - чужеродное вещество, рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Использование подсластителей, когда у тебя заболевания, сахарный диабет или какие-то другие заболевания, там - это вынужденная мера, а здоровому, особенно молодому человеку, использовать подсластители, наверное, нецелесообразно, это всё-таки ксенобиотик, то есть чужеродное вещество для нас. И я бы не рекомендовал", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он добавил, что пару кусочков сахара никому не навредят, однако нужно уметь себя контролировать. По словам диетолога, умение вовремя себя остановить строится на культуре воспитания, необходимо растить детей правильно. "Мы идём по самому простому пути. Он (ребенок - ред.) захныкал - на, удовлетворил, он отстал, и вы довольны все. А результат? Результат один - это лишний вес. Посмотрите, сколько детей уже, 15% примерно имеет излишнюю массу тела, избыточную массу тела и ожирение. Тем более это особая форма ожирения, адипоцитная форма... Бороться с ней архисложно. Так что воспитывайте, учите, чтобы он потом вас учил", - сказал диетолог.

https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор тутельян, российская академия наук, ммпц, диетолог, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)