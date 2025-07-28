Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/dietolog-2032002890.html
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители - РИА Новости, 28.07.2025
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители
Здоровому человеку не рекомендуется использовать подсластители, потому что это ксенобиотик - чужеродное вещество, рассказал академик РАН, главный внештатный... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:13:00+03:00
2025-07-28T18:13:00+03:00
общество
россия
виктор тутельян
российская академия наук
ммпц
диетолог
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здоровому человеку не рекомендуется использовать подсластители, потому что это ксенобиотик - чужеродное вещество, рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. "Использование подсластителей, когда у тебя заболевания, сахарный диабет или какие-то другие заболевания, там - это вынужденная мера, а здоровому, особенно молодому человеку, использовать подсластители, наверное, нецелесообразно, это всё-таки ксенобиотик, то есть чужеродное вещество для нас. И я бы не рекомендовал", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Он добавил, что пару кусочков сахара никому не навредят, однако нужно уметь себя контролировать. По словам диетолога, умение вовремя себя остановить строится на культуре воспитания, необходимо растить детей правильно. "Мы идём по самому простому пути. Он (ребенок - ред.) захныкал - на, удовлетворил, он отстал, и вы довольны все. А результат? Результат один - это лишний вес. Посмотрите, сколько детей уже, 15% примерно имеет излишнюю массу тела, избыточную массу тела и ожирение. Тем более это особая форма ожирения, адипоцитная форма... Бороться с ней архисложно. Так что воспитывайте, учите, чтобы он потом вас учил", - сказал диетолог.
https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_94f1d01f07fde98430e3000a6ed76c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виктор тутельян, российская академия наук, ммпц, диетолог, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Виктор Тутельян, Российская академия наук, ММПЦ, диетолог, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители

Академик Тутельян назвал подсластители чужеродным веществом для человека

© Depositphotos.com / Diego CervoТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Таблетки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здоровому человеку не рекомендуется использовать подсластители, потому что это ксенобиотик - чужеродное вещество, рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
«
"Использование подсластителей, когда у тебя заболевания, сахарный диабет или какие-то другие заболевания, там - это вынужденная мера, а здоровому, особенно молодому человеку, использовать подсластители, наверное, нецелесообразно, это всё-таки ксенобиотик, то есть чужеродное вещество для нас. И я бы не рекомендовал", - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он добавил, что пару кусочков сахара никому не навредят, однако нужно уметь себя контролировать. По словам диетолога, умение вовремя себя остановить строится на культуре воспитания, необходимо растить детей правильно.
"Мы идём по самому простому пути. Он (ребенок - ред.) захныкал - на, удовлетворил, он отстал, и вы довольны все. А результат? Результат один - это лишний вес. Посмотрите, сколько детей уже, 15% примерно имеет излишнюю массу тела, избыточную массу тела и ожирение. Тем более это особая форма ожирения, адипоцитная форма... Бороться с ней архисложно. Так что воспитывайте, учите, чтобы он потом вас учил", - сказал диетолог.
Злаковые хлопья с ягодами - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о вредных свойствах сухих завтраков
21 июля, 03:02
 
ОбществоРоссияВиктор ТутельянРоссийская академия наукММПЦдиетологМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала