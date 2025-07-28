https://ria.ru/20250728/dannye-2031864514.html

Данных самописца Ан-24 мало для полного понимания крушения, считает эксперт

Данных самописца Ан-24 мало для полного понимания крушения, считает эксперт - РИА Новости, 28.07.2025

Данных самописца Ан-24 мало для полного понимания крушения, считает эксперт

Данных речевого самописца самолета Ан-24, разбившегося на прошлой неделе под Тындой, недостаточно для полного понимания происшествия, но может быть достаточно... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:22:00+03:00

2025-07-28T11:22:00+03:00

2025-07-28T11:28:00+03:00

тында

благовещенск

амурская область

олег пантелеев

межгосударственный авиационный комитет

следственный комитет россии (ск рф)

крушение ан-24 в приамурье

"авиапорт"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Данных речевого самописца самолета Ан-24, разбившегося на прошлой неделе под Тындой, недостаточно для полного понимания происшествия, но может быть достаточно для определения причин катастрофы, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Речевые самописцы фиксируют переговоры членов экипажа, звуки внутри кабины и внешние звуки. Этой информации недостаточно для того, чтобы полностью восстановить картину происшествия, но порой достаточно для того, чтобы, с учетом иных сведений, определить причину катастрофы", - рассказал Пантелеев. Он уточнил, что параметрические самописцы записывают основные параметры полета, позволяющие определить в каждый момент времени местоположение и пространственное положение воздушного судна, параметры работы основных систем. Кроме того, фиксируются отдельные действия экипажа, срабатывания сигнализации и так далее. Ранее Межгосударственный авиационный комитет осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента параметрического самописца уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась.

https://ria.ru/20250728/spasateli-2031827113.html

https://ria.ru/20250726/krushenie-2031584674.html

тында

благовещенск

амурская область

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тында, благовещенск, амурская область, олег пантелеев, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье, "авиапорт"