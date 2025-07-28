Данных самописца Ан-24 мало для полного понимания крушения, считает эксперт
Пантелеев: данных речевого самописца Ан-24 недостаточно для понимания ЧП
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Данных речевого самописца самолета Ан-24, разбившегося на прошлой неделе под Тындой, недостаточно для полного понимания происшествия, но может быть достаточно для определения причин катастрофы, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
"Речевые самописцы фиксируют переговоры членов экипажа, звуки внутри кабины и внешние звуки. Этой информации недостаточно для того, чтобы полностью восстановить картину происшествия, но порой достаточно для того, чтобы, с учетом иных сведений, определить причину катастрофы", - рассказал Пантелеев.
Он уточнил, что параметрические самописцы записывают основные параметры полета, позволяющие определить в каждый момент времени местоположение и пространственное положение воздушного судна, параметры работы основных систем. Кроме того, фиксируются отдельные действия экипажа, срабатывания сигнализации и так далее.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет осмотрел "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24, магнитная лента параметрического самописца уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась.