https://ria.ru/20250728/dagestan-2031884261.html

В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи

В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи - РИА Новости, 28.07.2025

В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи

Обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей против саранчи провели в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Россельхозцентра республики. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:04:00+03:00

2025-07-28T12:04:00+03:00

2025-07-28T12:04:00+03:00

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей против саранчи провели в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Россельхозцентра республики. В социальных сетях распространяются видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана. "В Дагестане продолжается плановая борьба с опасным вредителем сельхозугодий – саранчой. На конец июля защитные мероприятия охватили уже 33 тысячи гектаров посевных площадей. Координацию всех работ на местах осуществляет республиканский межведомственный оперштаб из числа представителей Минсельхозпрода РД, специалистов Россельхозцентра Дагестана", — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за действующих ограничений обработки не проводятся на федеральных землях, природоохранных зонах и вблизи водных объектов, например, Аграханского залива. Как пишет Россельхозцентр, эти меры продиктованы требованиями федерального экологического законодательства. По словам Россельхозцентра, из-за этого есть вероятность залета в республику азиатской саранчи из регионов Северного Каспия, где борьба с ней затруднена аналогичными запретами.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html

https://ria.ru/20250722/kleschi-2030519084.html

республика дагестан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика дагестан, происшествия