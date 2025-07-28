https://ria.ru/20250728/dagestan-2031884261.html
В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи
В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи - РИА Новости, 28.07.2025
В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи
Обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей против саранчи провели в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Россельхозцентра республики. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:04:00+03:00
2025-07-28T12:04:00+03:00
2025-07-28T12:04:00+03:00
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей против саранчи провели в Дагестане, сообщается в Telegram-канале Россельхозцентра республики. В социальных сетях распространяются видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана. "В Дагестане продолжается плановая борьба с опасным вредителем сельхозугодий – саранчой. На конец июля защитные мероприятия охватили уже 33 тысячи гектаров посевных площадей. Координацию всех работ на местах осуществляет республиканский межведомственный оперштаб из числа представителей Минсельхозпрода РД, специалистов Россельхозцентра Дагестана", — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за действующих ограничений обработки не проводятся на федеральных землях, природоохранных зонах и вблизи водных объектов, например, Аграханского залива. Как пишет Россельхозцентр, эти меры продиктованы требованиями федерального экологического законодательства. По словам Россельхозцентра, из-за этого есть вероятность залета в республику азиатской саранчи из регионов Северного Каспия, где борьба с ней затруднена аналогичными запретами.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031446759.html
https://ria.ru/20250722/kleschi-2030519084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане борются с масштабным нашествием саранчи
В Дагестане обработали 33 тыс гектаров посевных площадей из-за нашествия саранчи
МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости.
Обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей против саранчи провели в Дагестане, сообщается в Telegram-канале
Россельхозцентра республики.
В социальных сетях распространяются видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана
.
"В Дагестане продолжается плановая борьба с опасным вредителем сельхозугодий – саранчой. На конец июля защитные мероприятия охватили уже 33 тысячи гектаров посевных площадей. Координацию всех работ на местах осуществляет республиканский межведомственный оперштаб из числа представителей Минсельхозпрода РД, специалистов Россельхозцентра Дагестана", — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за действующих ограничений обработки не проводятся на федеральных землях, природоохранных зонах и вблизи водных объектов, например, Аграханского залива. Как пишет Россельхозцентр, эти меры продиктованы требованиями федерального экологического законодательства.
По словам Россельхозцентра, из-за этого есть вероятность залета в республику азиатской саранчи из регионов Северного Каспия, где борьба с ней затруднена аналогичными запретами.