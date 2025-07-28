https://ria.ru/20250728/benzin-2031813377.html

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе - РИА Новости, 28.07.2025

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина: больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга, меньше всего —... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T00:09:00+03:00

2025-07-28T00:09:00+03:00

2025-07-28T11:42:00+03:00

россия

европа

казахстан

федеральная служба государственной статистики (росстат)

brent

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия оказалась на 15-м месте в Европе по доступности бензина: больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга, меньше всего — граждане Молдавии, свидетельствует исследование РИА Новости. Цены на бензинВ первой половину года цены на бензин в Европе преимущественно снижались. Исключением стали только январь и большая часть июня, когда из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть резко подскочили, а затем последовал столь же резкий откат. Поэтому в конце июня бензина был дешевле, чем в начале января, практически во всех европейских странах, за исключением России, Белоруссии и Казахстана. Рост цен в этих странах, вопреки общему тренду, обусловлен инфляционными процессами, пояснили эксперты. В странах Западной Европы инфляцию уже практически удалось победить, поэтому динамика бензиновых цен зависела от стоимости сырья, которое подешевело. При этом очевидно, что доступность бензина зависит не только от его стоимости, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут купить на зарплату за месяц стран Европы. Россия — на 15-м местеЛидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут купить на среднюю зарплату более 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо здесь по европейским меркам невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку вошли также Норвегия, Австрия и Ирландия: их жителям среднемесячной зарплаты хватит на более чем 2,2 тысячи литров бензина. Россия оказалась на 15-м месте, между Испанией и Казахстаном. На среднюю российский зарплату можно купить 1360 литров 95-го бензина. Замкнула рейтинг Молдавия — там зарплаты хватит только на 546 литров, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в два с половиной 2,5 — чем в России. Помимо Молдавии, нижние строчки занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия — менее 800 литров. Стоимость топливаВ абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 40 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 62,3 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,7%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 69 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту - 179 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 160 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане - 46,9 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и России - 68,8 и 71,5 рублей за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо продается в Дании - 159,7 рублей за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции и Великобритании (более 150 рублей за литр). Динамика ценВо всех странах, кроме трех, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Норвегии (-8,7%), Швеции (-8,0%) и в Венгрии (-5,4%). Рост цен, как уже отмечалось, произошел только в Белоруссии (+6,6%), России (+2,7%) и в Казахстане (+1,9%). Цены на дизельное топливо также снизились почти во всех странах. Подорожание произошло лишь в четырех государствах из 32, участвующих в рейтинге. Эксперты РИА Новости полагают, что среднегодовая цена нефти Brent в 2025 году будет ниже уровня 2024 года и составит около 70-75 долларов за баррель, но при этом, учитывая крайнюю нестабильность мировой политики и экономики, не исключены краткосрочные резкие выпады цен за пределы коридора 70-80 долларов за баррель на волне эмоций от экстремальных новостей и слухов. В связи с этим среднегодовой уровень цен на бензин в Европе, скорее всего будет ниже, чем в 2024 году, что может положительно повлиять на доступность. В свою очередь, в России запрет на экспорт бензина окажет сдерживающее влияние на ценовую динамику. В связи с этим можно надеяться, что по итогам года рост цен на бензин будет в пределах ожидаемой инфляции (около 7-8%). При этом темп роста зарплат может быть выше, поэтому доступность бензина в России как минимум не снизится, считают эксперты. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на конец июня 2025 года. По Норвегии - по итогам мая 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

https://ria.ru/20250728/benzin-2030812712.html

https://ria.ru/20250721/ipoteka-2030319805.html

https://ria.ru/20250616/reyting-2023025483.html

https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html

https://ria.ru/20250526/reyting-2019023803.html

россия

европа

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россия, европа, казахстан, федеральная служба государственной статистики (росстат), brent