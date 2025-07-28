https://ria.ru/20250728/avtoprom-2031883521.html

Пошлины США обременят немецкий автопром, заявили в ФРГ

Пошлины США обременят немецкий автопром, заявили в ФРГ - РИА Новости, 28.07.2025

Пошлины США обременят немецкий автопром, заявили в ФРГ

Американские пошлины в размере 15% будут обременять автопроизводителей Германии, ежегодно обходясь им в миллиарды, прокомментировала глава объединения... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:03:00+03:00

2025-07-28T12:03:00+03:00

2025-07-28T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские пошлины в размере 15% будут обременять автопроизводителей Германии, ежегодно обходясь им в миллиарды, прокомментировала глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер торговую сделку между США и ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Пошлина США в размере 15%, в том числе на автомобильную продукцию, будет обходиться предприятиям немецкой автомобильной промышленности в миллиарды в год и обременять их в условиях трансформации", - приводится заявление Мюллер на сайте объединения. При этом глава VDA оценила достижение соглашения, "в целом", положительно. По ее словам, оно позволило избежать дальнейшей эскалации между сторонами торгового спора. Теперь решающую роль будут играть их добросовестный подход к выполнению договоренностей и конкретные формы их реализации, добавила Мюллер. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031814511.html

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в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия