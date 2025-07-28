Стало известно, когда семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты
Семьи погибших на Ан-24 получат первые выплаты на следующей неделе
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Первые выплаты семьи погибших при крушении Ан-24 получат на следующей неделе, не дожидаясь, пока будут собраны документы на весь список пострадавших, сообщает правительство Амурской области.
"Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, по поручению губернатора Василия Орлова министерство социальной защиты населения региона начнёт делать выплаты по мере поступления пакетов документов, не дожидаясь, пока будет собраны документы на весь список пострадавших", - говорится в сообщении.
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Ранее правительство региона сообщало, что за каждого погибшего выплатят по 5,025 миллиона рублей родственникам первой линии в равных долях: 2,025 миллиона – страховые выплаты, 2 миллиона рублей от авиакомпании и 1 миллион от региона, в котором проживал погибший на момент трагедии.
Правительство Амурской области совместно с представительством МИД прорабатывает механизм оказания помощи иностранным гражданам, близкий родственник которых погиб в авиакатастрофе. На борту самолета летели граждане Белоруссии и КНР.
Тем временем, 14 родственников погибших уже уехали из Тынды, еще пятеро планируют выехать во вторник. В городе остаются 9 иногородних членов семьи погибших. Кураторы вышли на связь со всеми семьями.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил.