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"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград - РИА Новости, 28.07.2025
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10:59 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031858496.html
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград
Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:59:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. "Сообщение от авиакомпании "Аэрофлот". Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы: SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва, SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва, SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 9.50 (10.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 15 авиарейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Екатеринбург. Пассажиров статус рейсов просят уточнять в колл-центре или на сайте аэропорта "Храброво".
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москва, калининград, санкт-петербург, аэрофлот
Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград

"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград из-за сбоя систем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво".
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.
"Сообщение от авиакомпании "Аэрофлот". Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы: SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва, SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва, SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 9.50 (10.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 15 авиарейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Екатеринбург.
Пассажиров статус рейсов просят уточнять в колл-центре или на сайте аэропорта "Храброво".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
08:00
 
МоскваКалининградСанкт-ПетербургАэрофлот
 
 
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