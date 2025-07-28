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"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград
Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:59:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. "Сообщение от авиакомпании "Аэрофлот". Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы: SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва, SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва, SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 9.50 (10.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 15 авиарейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Екатеринбург. Пассажиров статус рейсов просят уточнять в колл-центре или на сайте аэропорта "Храброво".
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Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград
"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград из-за сбоя систем