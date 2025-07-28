https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031858496.html

"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград

"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" отменил три рейса из Москвы в Калининград

Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:59:00+03:00

2025-07-28T10:59:00+03:00

2025-07-28T10:59:00+03:00

москва

калининград

санкт-петербург

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029987089_0:40:3394:1949_1920x0_80_0_0_19bdcb91e2eef6d9f572582db1fc2010.jpg

КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва - Калининград - Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. "Сообщение от авиакомпании "Аэрофлот". Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы: SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва, SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва, SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 9.50 (10.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 15 авиарейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Екатеринбург. Пассажиров статус рейсов просят уточнять в колл-центре или на сайте аэропорта "Храброво".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031830098.html

москва

калининград

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калининград, санкт-петербург, аэрофлот