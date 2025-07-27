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В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом
В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом - РИА Новости, 27.07.2025
В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:53:00+03:00
2025-07-27T21:53:00+03:00
2025-07-27T23:05:00+03:00
россия
сергей боярский
whatsapp inc.
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа. "Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp. <…> Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", — написал он.В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ.Как отметил Боярский на прошлой неделе, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Он полагает, что с большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство.Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей боярский, whatsapp inc., госдума рф, вооруженные силы украины, владимир путин, антон горелкин
Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Антон Горелкин
В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом
Депутат Боярский назвал сообщения о блокировке в РФ WhatsApp с 1 августа вбросом