https://ria.ru/20250727/whatsapp--2031801757.html

В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом

В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом - РИА Новости, 27.07.2025

В Госдуме назвали сообщения о блокировке WhatsApp с августа вбросом

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа. РИА Новости, 27.07.2025

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россия

сергей боярский

whatsapp inc.

госдума рф

вооруженные силы украины

владимир путин

антон горелкин

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа. "Здравствуйте, товарищи. Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp. <…> Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера", — написал он.В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp и VPN из-за мошенников, вербовщиков и ВСУ.Как отметил Боярский на прошлой неделе, называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Он полагает, что с большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство.Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.

https://ria.ru/20250718/whatsapp--2029915568.html

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей боярский, whatsapp inc., госдума рф, вооруженные силы украины, владимир путин, антон горелкин