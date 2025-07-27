https://ria.ru/20250727/vsu-2031705480.html

В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ

В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:01:00+03:00

2025-07-27T10:01:00+03:00

2025-07-27T14:15:00+03:00

николаевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

днепропетровская область

полтавская область

черниговская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области удар нанесен по тренировочной базе ВСУ", — рассказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в этом регионе, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

днепропетровская область

полтавская область

черниговская область

черкасская область

киевская область

одесская область

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, полтавская область, черниговская область, черкасская область, киевская область, одесская область, кировоградская область