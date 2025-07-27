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В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:01:00+03:00
2025-07-27T10:01:00+03:00
2025-07-27T14:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области удар нанесен по тренировочной базе ВСУ", — рассказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в этом регионе, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Николаевской области