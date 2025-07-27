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В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
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10:01 27.07.2025 (обновлено: 14:15 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vsu-2031705480.html
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:01:00+03:00
2025-07-27T14:15:00+03:00
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
полтавская область
черниговская область
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области удар нанесен по тренировочной базе ВСУ", — рассказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в этом регионе, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, полтавская область, черниговская область, черкасская область, киевская область, одесская область, кировоградская область
Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Полтавская область, Черниговская область, Черкасская область, Киевская область, Одесская область, Кировоградская область
В Николаевской области нанесли удар по тренировочной базе ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Николаевской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по тренировочной базе украинских военных в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Николаевской области удар нанесен по тренировочной базе ВСУ", — рассказал он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в этом регионе, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Николаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьПолтавская областьЧерниговская областьЧеркасская областьКиевская областьОдесская областьКировоградская область
 
 
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